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Shinzo Abe suikastında detaylar açığa çıkıyor… 'Moonies' kilisesi katili doğruladı

#Shinzo Abe#Moon Tarikatı#Suikast
Shinzo Abe suikastında detaylar açığa çıkıyor… Moonies kilisesi katili doğruladı

Japonya’nın eski başbakanı ve aynı zamanda iktidarda en çok kalan ismi de olan Shinzo Abe’nin sukasta kurban gitmesi tüm dünyayı şoke etmişti. Korkunç cinayetin detayları da yavaşa yavaş aydınlanmaya başladı. Katilin itirafında adı geçen 'Moonies' kilisesi de yaptığı son açıklamayla dikkatleri bir kez daha bu akılalmaz olaya çevirdi.

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Shinzo Abe’yi öldüren Tetsuya Yamagami, ifadesinde yer alan bilgilere göre “Ailesinin dağılmasına yol açan dini bir örgütle olan bağlantısı" nedeniyle Şinzo Abe'ye kin güttüğü iddia söylemişti.

Shinzo Abe'ye suikast düzenlemekle suçlanan adamın annesi, şüphelinin geçen hafta eski Japon başbakanını ölümcül şekilde vurmasının nedeni olarak gösterdiği Birleşme kilisesinin üyesi.

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KATİLİN ANNESİ TOPLANTILARA KATILMAYA DEVAM EDİYORMUŞ

Halk arasında Moonies olarak bilinen kilise, bugün düzenlediği basın toplantısında, cuma günü bir seçim kampanyası konuşması sırasında Abe'yi arkadan vurduktan birkaç dakika sonra gözaltına alınan Tetsuya Yamagami'nin annesinin ayda yaklaşık bir kez toplantılara katıldığını doğruladı.

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41 yaşındaki Yamagami, müfettişlere başlangıçta örgütün liderini hedef almayı planladığını, ancak Japonya'da kiliseyi desteklediğini iddia ettiği Abe'yi de öldürmeyi amaçladığını söyledi. Katil, annesinin 20 yıldan fazla bir süre önce kiliseye ailenin mali durumunu sekteye uğratan “büyük bir bağış” yaptığını da söyledi.

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‘BÜYÜK BAĞIŞIN’ MİKTARI BİLİNMİYOR

Daha çok Birleşme kilisesi olarak bilinen Dünya Barışı ve Birleşmesi için Aile Federasyonu'nun Japonya şubesi başkanı Tomihiro Tanaka, polisin Abe'nin batıdaki Nara kentindeki ölümüyle ilgili soruşturmasını gerekçe göstererek bağışlar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Polis, Yamagami'nin belirli bir organizasyona karşı kin beslediğini doğrulamış ancak adını vermemişti.

Tanaka, 1954 yılında Rahip Sun Myung Moon tarafından Güney Kore'de kurulan kiliseye ne Abe ne de Yamagami'nin üye olmadığını söyledi ve grubun istendiği takdirde polis soruşturmasında iş birliği yapacağını da sözlerine ekledi.

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Abe, geçen yıl bu kilisenin etkinliğine video bağlantısı aracılığıyla katılarak bir tebrik mesajı yayınlamıştı. Donald Trump, takipçilerinin desteğini güvence altına almak için muhafazakâr görüşleri benimseyen grupla bağlantısı olduğu bilinen bir diğer isim olarak öne çıkıyor.

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ABE’NİN DEDESİ DE AYNI KİLİSEYLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Cumartesi günü yayınlanan bir bildiride kilise, Abe'nin ölümüyle ilgili “şok ve kederini” dile getirerek, onu “Japonya'nın dünya çapında saygın bir devlet adamı ve Asya'da barışı inşa etmede aktif bir siyasetçi” olarak nitelendirdi.

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Abe'nin 1957'den 1960'a kadar başbakanlık yapan anne tarafından dedesi Nobusuke Kişi'nin, onun anti-komünist görüşlerini paylaşan Birleşme kilisesiyle bağlantılı bir siyasi gruba dahil olduğu da olayla ilgili diğer iddialar arasında yer alıyor.

Yamagami'nin ifadesinde, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grup olan kiliseyi Japonya’ya ilk olarak Abe'nin eski başbakan olan dedesi Nobusuke Kishi'nin getirdiğine inandığını söyledi.

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Soruşturma kaynakları, zanlının Abe'nin dedesine olan kini nedeniyle torununu hedef almış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

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Japonya basını ise 1957-1960 yılları arasında başbakanlık yapan Kishi'nin söz konusu dini grupla bağlantılı bir siyasi yapının kuruluş aşamasında yer aldığına dikkat çekerken, buna rağmen Abe'nin dedesinin grubun ülkede faaliyet başlatmasına öncülük eden isim olduğuna dair bir kanıtın olmadığı vurgulandı.

Abe için bu akşam Tokyo'nun merkezindeki büyük bir Budist tapınağı olan Zojoji'de bir cenaze töreni düzenlenecek ve ardından salı günü aynı mekânda özel bir cenaze töreni yapılacak.

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