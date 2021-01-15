İtalya'da çığ felaketi kameralara an be an yansıdı...

İtalya’nın Breuil-Cervinia bölgesindeki bir kayak merkezinde çığ felaketi meydana geldi. O anlar bir otel müşterisinin cep telefonuna yansıdı.



Otelde konaklayan bir turist, çekim yaptığı sırada çığ düştü. Turist, düşme anını heyecanlı bir şekilde anlattı. Çığ tehlikesi nedeniyle turistin bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştığı belirtildi.