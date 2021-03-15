‘Hayalet Kent’ film seti oldu

KIBRISLI Rumların, Türklere saldırılara başladığı 1963 yılında yaşananları anlatan TRT’nin belgesel niteliğindeki dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”, “Hayalet Kent” unvanlı Maraş kentini film seti haline getirdi. Tarihi kentteki dizi setini dün ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin soykırım seviyesine ulaşan Rum saldırılarını anlatması nedeniyle çok önemli olduğunu belirterek, “Rol verirlerse ben her filmde oynarım” dedi.

Kıbrıs Türklerine Rum saldırılarının başladığı 1963-68 yılları arasında bir Türk ailenin dramını konu alan dizinin çekimleri geçen yıl sivil ziyarete açılan 1974 öncesinin turistik Maraş kentinde sürüyor. Maraş’ta dizi setini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “150 kişilik büyük bir film seti yapıldı, büyük emek harcanıyor, Kıbrıs Türklerinin uğradığı zalimliği önce Türk insanı ardından da dünyaya anlatması bakımından çok önemli bir dizi. Dizinin devamı da gelecek, 85 ülkede izlenebilecek” dedi.

‘MARAŞ’A GELİN’ ÇAĞRISI

Maraş kentinin 1974’ten bu yana korunmuş haliyle doğal bir film seti olduğunu belirten Tatar, “Maraş’ın film seti olarak kullanılması için her türlü imkânı vereceğiz. Tarihi doku korunacak. Özellikle bu yönde yapım şirketleriyle temaslarda bulunacağım” diye konuştu.

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