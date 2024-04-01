Havana Sendromu üzerindeki sis perdesi aralanıyor... Dünyanın merakla beklediği rapor yayınlandı: Çarpıcı Birim 29155 iddiası

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Havana Sendromu ilk olarak 2016 yılında Küba'da iki düzine CIA görevlisinin kafataslarında uğultu ve yoğun baskı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamasıyla ile ortaya çıkmıştı.

Etkilenen diplomatlar üzerinde yapılan bir araştırma, bir tür beyin hasarı yaşadıklarını, ancak nedenini belirleyemediklerini buldu.

Sendromun nedeni konusunda uzman bir fikir birliği olmamasına rağmen, çalışmanın ortak yazarlarından biri mikrodalga silahları "ana şüpheli" olarak değerlendirdi.

Rusya'dan gelen haber bu gizemi çözdüğü iddiası ile dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Bağımsız Rus yayın kuruluşu The Insider ve CBS tarafından yayınlanan ortak bir araştırmaya göre, 'Havana Sendromu' olarak da bilinen açıklanamayan anormal sağlık olaylarının kökeni, Rusya'nın yabancı askeri istihbarat teşkilatı GRU tarafından kullanılan yönlendirilmiş enerji silahlarının kullanımından kaynaklanıyor olabilir.

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Birim 29155 olarak bilinen Rus askeri istihbarat (GRU) birimi üyelerinin, ABD personelinin dahil olduğu bildirilen sağlık vakalarının olduğu yere yerleştirildiğini bildirdi.

60 Minutes ve Alman Der Spiegel iş birliğiyle bir yıl süren Insider araştırması, Birim 29155'in kıdemli üyelerinin 'ölümcül olmayan akustik silahların' geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları nedeniyle ödüller ve terfiler aldığını da bildirdi.

Insider'ın haberinde Havana Sendromu semptomlarının ilk vakasının 2016'dan önce gerçekleşmiş olabileceği bilgisine de yer verildi.

ABD Kongresi, 2021'de Dışişleri Bakanlığı, CIA ve diğer ABD hükümet kurumlarına görev sırasında hastalıktan etkilenen personele ve ailelerine ödeme yapma yetkisi veren Havana Yasasını kabul etti.

2016 YILINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Havana Sendromu ilk olarak 2016 yılında Küba'da iki düzine CIA görevlisinin kafataslarında uğultu ve yoğun baskı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamasıyla ile ortaya çıkmıştı.

Etkilenen diplomatlar üzerinde yapılan bir araştırma, bir tür beyin hasarı yaşadıklarını, ancak nedenini belirleyemediklerini buldu.

Sendromun nedeni konusunda uzman bir fikir birliği olmamasına rağmen, çalışmanın ortak yazarlarından biri mikrodalga silahları 'ana şüpheli' olarak değerlendirmişti.

ÇOĞUNLUĞU DİPLOMATLAR, CASUSLAR VE ASKERLER

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Bugüne kadar Vietnam, Avusturya, İngiltere, Küba ve Çin'in yanı sıra Washington DC bölgesinde onlarca kişi semptom yaşadıklarını bildirdiler.

Soruşturma altında olan yüzlerce vaka bulunurken bunların yarısı casuslar, diplomatlar, askerler ve diğer ABD yetkilileriyle ilgili.

Hastalığın temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi yer alıyor. Rahatsızlık yaşayan ABD'li yetkililerin bir bölümü Avusturya'nın başkenti Viyana'da görev yapıyor.

Viyana, uzun yıllardır Avrupa'nın diplomatik faaliyet merkezi olarak biliniyor. Aynı zamanda Soğuk Savaş yıllarından bu yana casusluk ve istihbarat ajanlarının görev merkezi olarak da tanınıyor.