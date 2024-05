Havada cehennemi yaşadılar! Şiddetli türbülansa giren yolcu uçağından gelen görüntüler kan dondurdu

Dün Londra-Singapur seferini yapan Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi ise yaralandı.

211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda ve Singapur vatandaşı 211 yolcu ve 18 mürettebat taşıyordu. Heathrow Havaalanı'ndan kalkan uçak türbülansın ardından Bangkok'a yönlendirildi ve buraya indi.



Singapur Havayolları'ndan yapılan açıklamada uçağın Myanmar üzerinde "ani aşırı türbülans" yaşadığı belirtildi ve “20 Mayıs’ta Londra'dan (Heathrow) havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı uçuş şiddetli türbülansa girdi. Uçak Bangkok'a yönlendirildi ve 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te iniş yaptı. Yaralıların olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiği doğrulayabiliriz” denildi.



Yolcular ise uçağın birden irtifa kaybettiğini ve emniyet kemeri takmayanların kabinin tavanına çarptıklarını anlattı. Bazılarının kafası bagaj kapaklarına vurdu ve kapakları yamulttu. Maskelerin ve ışıkların olduğu yere kafasını vuranlar oldu.

Bagajlar tavandaki dolaplardan fırlayıp aşağıdaki insanların kafalarına çarparken, türbülansın kahvaltı servisi sırasında gerçekleşmesi nedeni ile su şişeleri, yemek tepsileri ve çatal bıçak takımları gibi nesneler de füze gibi etrafa saçıldı.

Ağır yaralananların çoğunun başlarından darbe aldığı, 23 yolcu ve bir mürettebatta da daha hafif yaralanmalar olduğu bildirildi.



Türbülans nedeni ile hayatını kaybeden yolcunun 73 yaşındaki İngiliz vatandaşı Geoff Kitchen olduğu açıklandı. Tiyatro yönetmeni Kitchen'ın bilinen bir kalp sorunu olduğunu ve muhtemelen kalp krizinden öldüğü düşünülüyor.



Havada yaşanan kabus bugün İngiliz medyasının bir numaralı gündemi oldu. BBC'ye konuşan bir anne uçaktaki oğlu Josh'ın kendine sabah saatlerinde bir mesaj atarak "Seni korkutmak istemiyorum ama korkunç bir uçuştayım. Uçak acil iniş yapıyor... Hepinizi seviyorum" diye haber verdiğini ve bundan sonraki 2 saatin hayatının en kötü anları olduğunu anlattı.

Uçakta ailesiyle birlikte seyahat eden bir adam, türbülans meydana geldiğinde etrafta dolaşan insanlar olduğunu emniyet kemerlerinin takılması için herhangi bir uyarı olmadığını iddia etti. Birden biri havaya zıpladığını anlatan adam, oğlunun fırlayarak iki sıra arkaya gittiğini anlattı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Acil iniş yapan uçağın içinden gelen görüntülerde tavandaki bağlantı parçalarının parçalandığı, iç taraftaki boruların ortaya çıktığı görüldü. FL360aero X hesabından paylaşılan görüntülerde kabin memurlarının da yüzlerinin kanlar içerisinde kaldığı görüldü.





