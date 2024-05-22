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Son dakika...İsrail-Hamas savaşında son durum: Norveç Filistin'i resmen tanıyacak! Başbakan tarih verdi...

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#Norveç#Filistin#İsrail
Son dakika...İsrail-Hamas savaşında son durum: Norveç Filistini resmen tanıyacak Başbakan tarih verdi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 09:57

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. ABD Senatosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik 'yaptırım' arayışına girmişken Norveç bu ay Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu.

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin bu ay Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu. Norveç ayrıca  Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç'e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa'daki tüm ülkeler için de geçerlidir" dedi.

'Gazze'de gözaltına alınanlar İsrail hastanelerinde tedavi zorluğu çekiyor, işkence benzeri koşullarda tutuluyor'
Gazzede gözaltına alınanlar İsrail hastanelerinde tedavi zorluğu çekiyor, işkence benzeri koşullarda tutuluyor

İsrail'deki sağlık çalışanları BBC'ye, Gazze’de gözaltına alınan ve İsrail’e götürülen Filistinli hastaların rutin olarak hastane yataklarında zincirlenmiş, gözleri bağlı, bazen çıplak halde tutulduğunu ve bez giymeye zorlandıklarını söyledi; bir doktor bunu "işkence" olarak tanımladı.

BBC’ye bilgi veren bir kaynak, bir askeri hastanede prosedürlerin "rutin olarak" ağrı kesici kullanılmadan yapıldığını ve bunun Filistinlilere "kabul edilemez ölçüde acı" verdiğini anlattı.

Başka bir kaynak, bir devlet hastanesinde gözaltındaki bir Gazzeliye uygulanan invaziv tıbbi prosedür sırasında ağrı kesicilerin "seçilerek" ve "çok sınırlı bir şekilde" kullanıldığını söyledi.

Ayrıca, devlet hastanelerinin onları nakletme ve tedavi etme konusundaki isteksizliği nedeniyle, kritik hastaların derme çatma askeri tesislerde tutulduğunu ve uygun tedaviden mahrum bırakıldığını da belirtti.

İsrail ordusu tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alınarak Gazze'den götürülen ve daha sonra serbest bırakılan bir kişi, enfeksiyon kapmış yarası tedavi edilmediği için bacağının kesildiğini söyledi

ABD Senatosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik 'yaptırım' arayışında
ABD Senatosu, Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik yaptırım arayışında

ABD Senatosu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri istemesinin ardından mahkemeye yönelik "yaptırım" tasarısına destek sinyali verdi.

Blinken, "son derece yanlış" olarak tanımladığı "tutuklama talebi" hakkında ilgili adım atmaya kararlı olduğunu söyledi.

Senato'da Cumhuriyetçilerin ICC yetkililerine yaptırım uygulanmasına yönelik yoğun bir çaba içerisinde olduğu biliniyor.

ABD mahkemeye üye değil ancak geçmişte ICC'nin Rus lider Vladimir Putin için tutuklama kararı istemesi gibi hamlelerin destekçisi konumundaydı.

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Canlı Anlatım Özeti

timeline'Gazze'de gözaltına alınanlar İsrail hastanelerinde tedavi zorluğu çekiyor, işkence benzeri koşullarda tutuluyor'
timelineABD Senatosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik 'yaptırım' arayışında

 

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#Norveç#Filistin#İsrail

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