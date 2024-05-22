Son dakika...İsrail-Hamas savaşında son durum: Norveç Filistin'i resmen tanıyacak! Başbakan tarih verdi...

'Gazze'de gözaltına alınanlar İsrail hastanelerinde tedavi zorluğu çekiyor, işkence benzeri koşullarda tutuluyor'

İsrail'deki sağlık çalışanları BBC'ye, Gazze’de gözaltına alınan ve İsrail’e götürülen Filistinli hastaların rutin olarak hastane yataklarında zincirlenmiş, gözleri bağlı, bazen çıplak halde tutulduğunu ve bez giymeye zorlandıklarını söyledi; bir doktor bunu "işkence" olarak tanımladı.



BBC’ye bilgi veren bir kaynak, bir askeri hastanede prosedürlerin "rutin olarak" ağrı kesici kullanılmadan yapıldığını ve bunun Filistinlilere "kabul edilemez ölçüde acı" verdiğini anlattı.



Başka bir kaynak, bir devlet hastanesinde gözaltındaki bir Gazzeliye uygulanan invaziv tıbbi prosedür sırasında ağrı kesicilerin "seçilerek" ve "çok sınırlı bir şekilde" kullanıldığını söyledi.



Ayrıca, devlet hastanelerinin onları nakletme ve tedavi etme konusundaki isteksizliği nedeniyle, kritik hastaların derme çatma askeri tesislerde tutulduğunu ve uygun tedaviden mahrum bırakıldığını da belirtti.



İsrail ordusu tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alınarak Gazze'den götürülen ve daha sonra serbest bırakılan bir kişi, enfeksiyon kapmış yarası tedavi edilmediği için bacağının kesildiğini söyledi