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Dünya
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Harvard’a 134 yıl sonra ilk Müslüman başkan

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Harvard’a 134 yıl sonra ilk Müslüman başkan
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Amerikan Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki önemli akademik dergi ‘Harvard Law Review’in başına ilk kez Müslüman bir başkan getirildi.

Los Angeles’ta doğup büyüyen ve Mısırlı Müslüman bir ailenin çocuğu olan Hassan Shahawy, derginin 134 yıllık tarihindeki ilk Müslüman başkanı oldu. Görevlendirmeyi, derginin Program ve Bilgi Sistemleri Müdürü olarak görev yapan Jennifer Heath duyurdu.

1887 yılında ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Louis Brandeis tarafından kurulan dergi, öğrenciler tarafından yayınlanan ve dünyada en çok tanınan hukuk dergisi olarak öne çıkıyor. Shahawy, Harvard Hukuk Fakültesi’nde ikinci sınıf öğrencisiyken olan, 6 ay süresince dergide editör olarak çalışmış.

2016’da bölümden mezun olan Shahawy, şu an MacArthur Avukatlık Ofisi’nde ceza hukuku alanında çalışıyor. CNN’e konuşan Shahawy görevlendirilmesini, “Amerikan kamu söylemine çeşitliliğin önemi bağlamında, yeni bir yöne gidişin küçük bir başlangıcı olarak katkı sağlayabilir” sözleriyle değerlendirdi.

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