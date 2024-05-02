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Hakan Fidan'ın sözleri dünyada manşet... Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor

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#Hakan Fidan#İsrail#Filistin
Hakan Fidanın sözleri dünyada manşet... Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 12:09

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye’nin Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda (Lahey) açtığı davaya müdahil olmaya karar verdiğini duyurdu. Fidan'ın sözleri sonrası pek çok gazete sayfasında Türkiye'nin hamlesine yer ayırdı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Marsudi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan 'Buradan ilk kez duyurmak istiyorum. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma kararı verdik' dedi.

Fidan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu. Middle East Eye 'Türkiye bu adımla Güney Afrika'nın davasını güçlendirmeyi hedefliyor' dedi.

Katar merkezli Al Jazeera okurları ile 'UAD, devletlerin davalara müdahale etmesine ve görüşlerini bildirmesine izin verebilir' bilgisini paylaştı.

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Bloomberg bu gelişmeyi 'Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e Karşı Açtığı BM Davasına Katılmak İstiyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

CNN Yunanistan 'Türkiye Güney Afrika'nın Gazze konusunda İsrail'e karşı yaptığı çağrıyı destekliyor' dedi.

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İran merkezli Press TV 'Türkiye, Filistin halkını her koşulda desteklemeye devam edeceğine söz vererek Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına katıldı' dedi.

Yunan Proto Thema 'Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik itirazını destekleyecek' manşetini attı. Haberde 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin davaya katılmak için resmi başvuru hazırlamak için çalışıldığını söyledi' denildi.

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Alman Spigel 'Türkiye, İsrail'e yönelik soykırım suçlamalarına katılmak istiyor' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail'i Gazze Şeridi'nde soykırım yapmakla suçladı; ülke meşru müdafaa hakkını öne sürüyor. Türkiye artık soykırım davasına katılmak istiyor.'

Hindistan merkezli Firstpost 'Türkiye, Güney Afrika'nın BM Mahkemesi'nde İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına katılacak' dedi.

Al Monitor 'Türkiye, UAD'de İsrail'e karşı davacı olarak Güney Afrika'ya katılmak istiyor' manşetini attı. 

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'Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail Davasına UAD'de Katılacak' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Palestine Chronicle, Fidan'ın Türkiye'nin her koşulda Filistin halkına destek olmaya devam edeceğini vurguladığını bildirdi.

In.gr 'Türkiye İsrail'e karşı - Güney Afrika'nın soykırım çağrısını destekleyecek' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye, İsrail'i Gazze Şeridi'nde soykırım yapmakla suçlayan Güney Afrika'nın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na sunduğu temyiz başvurusuna davacı olarak katılma olasılığını dışlamıyor.'

Al Mayadeen 'Türkiye, UAD'de İsrail'e karşı açılan soykırım davasında Güney Afrika'ya katılacak' başlığını tercih etti.

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#Hakan Fidan#İsrail#Filistin

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