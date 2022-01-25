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Haiti'de 5,3 büyüklüğünde deprem: 2 ölü, 50 yaralı

#Deprem #Haiti#Dünya
Haitide 5,3 büyüklüğünde deprem: 2 ölü, 50 yaralı

Haiti'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

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Haiti’nin güneybatısında dün yerel saatle 08.16’da kaydedilen 5,3 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 2 kişiden biri başkent Port-au-Prince'in 130 kilometre batısındaki Anse-a-Veau'daki bir duvarın çökmesi sonucu, diğer kişi ise Fond-des-Negres'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle hayatını kaybetti.

Haiti Sivil Koruma Departmanı hayatını kaybeden 2 kişinin kimliğini paylaşmadı. Kurtarma ekipleri depremde yaklaşık 50 kişinin yaralandığını da açıkladı.

Yaşanan 5,3’lük depremin ardından kaydedilen artçı sarsıntılarda 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Ağustos ayında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmiş ve on binlerce ev yıkılmıştı.

Port-au-Prince’de 2010 yılında yaşanan depremde ise 200 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve 300 binden fazla insan da yaralanmıştı.

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#Deprem #Haiti#Dünya

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