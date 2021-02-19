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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Haftalar sonra ilk kez! Trump çifti birlikte görüntülendi

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Haftalar sonra ilk kez! Trump çifti birlikte görüntülendi
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3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a yenilen ve başkanlık koltuğunu olaylı bir şekilde bırakan Donald Trump ve eşi eski First Lady Malania Trump uzun zaman sonra ilk kez bir arada görüntülendi.

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump ve eşi Melania, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan birlikte ayrıldıktan sonra ilk kez Mar-a-Lago tatil beldesindeki bir restoranda görüntülendi.

ABD'nin siyasi ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen eski başkanı Donald Trump ve eşi Melania, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan birlikte ayrıldıktan sonra ilk kez Mar-a-Lago tatil beldesindeki bir restoranda görüntülendi.

Melania yine olay oldu
Melania yine olay oldu

Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iki gönderi paylaşmış ve iki gönderide de eşi Trump’tan bahsetmemişti.

Ünlü çift, Florida’daki Mar-a-Lago tatil beldesinde aile dostları tarafından verilen yemekte ayrı ayrı poz verdi.

Haftalar sonra ilk kez Trump çifti birlikte görüntülendi

BOŞANACAK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan, klinik psikolog olan 55 yaşındaki Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, İngilz medyasına verdiği röportajda, çok konuşulacak iddialarda bulunmuştu.

Trumpın yeğeni konuştu: Melania boşanmak istiyor
Trump'ın yeğeni konuştu: Melania boşanmak istiyor!

Mary Trump, önceki First Lady Melania Trump'ın evliliğinden mutlu olmadığını ve boşanmak istediğini iddia etmişti. Yeğen Trump, eski First Lady'nin boşanmayabileceğini ancak amcasının eşine muhabbet göstermediğini savunarak,  "Eşine muhabbetli davrandığına inanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin 45'inci Başkanı Trump, dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a 20 Ocak'ta veda ederek, görevini Başkan Joe Biden'a devretmişti. 

Trumpın azil davası sürerken eşi Melania kaplıca keyfi yaptı
Trump'ın azil davası sürerken eşi Melania kaplıca keyfi yaptı
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