Melania yine olay oldu

Başkentten siyah bir takım elbiseyle ayrılan Melania Trump, Florida’ya inişte Gucci marka renkli bir elbise ve babet ayakkabı giydi. Beyaz Saray’a veda ederken ‘karalar bağladığı’ yönünde yorumlar yapılan Melania’nın Florida’da rengarenk bir kıyafet tercih etmesi dikkat çekti. Elbisenin fiyatının 3700 dolar (yaklaşık 27 bin TL)olduğu belirtildi. Melania Trump’ın yerli modacıları tercih etmemesi de eleştirildi.