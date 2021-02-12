Trump'ın azil davası sürerken eşi Melania kaplıca keyfi yaptı

ABD'de eski başkan Donald Trump'a yönelik ikinci kez başlatılan azil davası sürerken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği belirtildi. Trump çiftine yakın kaynaklar, ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Melanie Trump'ın gününün artık bir rutin haline geldiğini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AYRILIŞ ŞEKLİNDEN DOLAYI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

ABD medyasına konuşan kaynaklar, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılış şekli yüzünden eşi Donald Trump'a kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu belirtti. Öte yandan Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu bırakmaması ve beraberinde Kongre baskını olayı yüzünden Melania Trump'ın imajının zedelendiğini düşündüğü ifade edildi.