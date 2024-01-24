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H&M’in tepki çeken reklamı kaldırıldı

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#H&M#Avustralya#Reklam
H&M’in tepki çeken reklamı kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 07:00

İsveç merkezli moda devi H&M’in Avustralya’da yayınlanan reklamı, “çocukların cinselleştirildiği” suçlamasıyla büyük tepki çekti.

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Markanın reklam kampanyasının afişinde ilkokul çağındaki iki kız çocuğun fotoğrafı ve “Okula dönüş modasıyla dikkatleri üzerinize çekin” sloganına yer vermesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Kullanıcılar reklamın çocukları cinsel obje gibi gösterdiği yorumlarını yaptı. 2010 yılında giyim markalarının çocukların cinselliğini vurgulayan ürünleri satmaması için bir kampanya başlatan Mumsnet internet sitesinin kurucusu Justine Roberts, “14 yıl sonra markaların hâlâ genç kızları vaktinden önce cinselleştiren uygunsuz reklamlar yapmaya devam ettiğini görmek çok üzücü” açıklamasında bulundu. Tepkiler üzerine H&M reklamın kaldırıldığını açıkladı.

 

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#H&M#Avustralya#Reklam

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