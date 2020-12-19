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Dünya
Celal ÖZCAN/BERLİN
Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Guterres de uğur ve özlem hocaları övdü

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Guterres de uğur ve özlem hocaları övdü
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Alman Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye övgüde bulundu.

Guterres, “Aşının geliştirilmesine büyük katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bütün Almanlar, ikisinin performansıyla gurur duymalıdır” ifadesini kullandı. Şahin ve Türeci’nin Almanya’da kurduğu BioNTech şirketi Amerikan Pfizer şirketiyle ilk koronavirüs aşısına onay almıştı.

Guterres de uğur ve özlem hocaları övdü

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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