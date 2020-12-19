Celal ÖZCAN/BERLİN
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Guterres de uğur ve özlem hocaları övdü
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Alman Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye övgüde bulundu.
Guterres, “Aşının geliştirilmesine büyük katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bütün Almanlar, ikisinin performansıyla gurur duymalıdır” ifadesini kullandı. Şahin ve Türeci’nin Almanya’da kurduğu BioNTech şirketi Amerikan Pfizer şirketiyle ilk koronavirüs aşısına onay almıştı.
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