Gürcistan’da rehine krizi! İçeride 12 kişi var...

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Gürcistan’ın Kutaisi kentinde yerel saatle 11.00’de silahlı bir soyguncunun banka şubesine baskın düzenlediği belirtildi. Üzerinde patlayıcı bulunduğu tahmin edilen askeri kamuflajlı saldırganın bankadaki 12 kişiyi rehin aldığı öğrenildi.
TERÖR OLAYI OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, rehine krizi bir terör olayı olarak nitelendirilerek ilgili birimlerin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bank of Georgia’nın şubesine yapılan baskın, terör eylemi, terör amaçlı rehin alma, yasa dışı silahların temini, depolanması ve taşınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, rehinelerin hızlı ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması için gerekli tüm önlemleri alıyor. İçişleri Bakanlığı bir kez daha medya temsilcilerini ve vatandaşları güvenlik kurallarına uymaya ve olay yerinde polislerin talimatlarına uymaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.