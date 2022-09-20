Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Gürcistan’da rehine krizi! İçeride 12 kişi var...

Güncelleme Tarihi:

#Gürcistan#BANKA#Rehine
Gürcistan’da rehine krizi İçeride 12 kişi var...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 14:39

Gürcistan’da bir banka şubesine saldırı düzenleyen silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği, rehine krizinin ise sürdüğü belirtildi.. Soyguncunun rehineleri serbest bırakmak için 2 milyon dolar nakit para, bir minibüs, bir helikopter ve Rusya bayrağı talep ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Gürcistan’ın Kutaisi kentinde yerel saatle 11.00’de silahlı bir soyguncunun banka şubesine baskın düzenlediği belirtildi. Üzerinde patlayıcı bulunduğu tahmin edilen askeri kamuflajlı saldırganın bankadaki 12 kişiyi rehin aldığı öğrenildi.

Gürcistan’da rehine krizi İçeride 12 kişi var...

2 MİLYON DOLAR NAKİT PARA, MİNİBÜS, HELİKOPTER VE RUS BAYRAĞI İSTEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, bankanın çevresini güvenlik kordonuna aldı. Soyguncunun rehineleri serbest bırakmak için taleplerini yerel bir televizyon kanalına ilettiği, aynı zamanda bir rehinenin sosyal medya hesabından video paylaştığı açıklandı.

Güvenlik güçlerinin bankanın çevresinden uzaklaşmasını isteyen saldırgan, 2 milyon dolar nakit para, bir minibüs, bir helikopter ve Rusya bayrağı talep etti.
Gürcistan’da rehine krizi İçeride 12 kişi var...

Olay yerine gelen polisler müdahale etmek için hazırda bekliyor

Haberin Devamı

TERÖR OLAYI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, rehine krizi bir terör olayı olarak nitelendirilerek ilgili birimlerin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bank of Georgia’nın şubesine yapılan baskın, terör eylemi, terör amaçlı rehin alma, yasa dışı silahların temini, depolanması ve taşınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, rehinelerin hızlı ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması için gerekli tüm önlemleri alıyor. İçişleri Bakanlığı bir kez daha medya temsilcilerini ve vatandaşları güvenlik kurallarına uymaya ve olay yerinde polislerin talimatlarına uymaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

Gürcistan’da rehine krizi İçeride 12 kişi var...

Bankanın kapısı önünde bekleyen vatandaşlar

Ekim 2020'de yine aynı bankanın Zugdidi'deki şubesinde yaşanan olayda, 43 kişiyi rehin alan silahlı bir soyguncu yarım milyon dolar çalıp kaçmıştı. Soyguncu, henüz yakalanamadı.
Gürcistan’da rehine krizi İçeride 12 kişi var...


Gözden Kaçmasın

Ukrayna savaşında son durum: Ukrayna ordusu Luhanska girdiUkrayna savaşında son durum: Ukrayna ordusu Luhansk'a girdi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gürcistan#BANKA#Rehine

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet

BAKMADAN GEÇME!

Kraliyetin geleceği onların elinde Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

Kraliyet'in geleceği onların elinde! Skandaldan da puan topladılar... William ve Kate İngilizlerin gözbebeği...

#Prens William
Bu kış hava nasıl olacak Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat’

Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar uyardı: ‘Ekim ayının sonuna dikkat!’

#Hava Durumu
Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat Eğitimde değişiklik: Resmi Gazetede yayımlandı

Son dakika... Ehliyet alacaklar dikkat! Eğitimde değişiklik: Resmi Gazete'de yayımlandı

#Ehliyet