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Günlerdir herkes onu konuşuyor… Canlı yayında felç geçirmişti… Kocasına attığı mesaj ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Haber Spikeri#Felç
Günlerdir herkes onu konuşuyor… Canlı yayında felç geçirmişti… Kocasına attığı mesaj ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 16:46

ABD televizyonlarında birkaç gün önce yaşanan inanılmaz anlar hâlâ tüm ülkenin dilinde. Haber okurken inme inen ve bir anda fenalaşan Julie Chin, yaşadıklarını anlatırken eşine o korkunç anlarda attığı mesajı da dünyayla paylaştı. Mesajın detayları ise oldukça korkutucu...

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Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde NBC üyesi KJRH televizyonunda haber spikeri olan Julie Chin, günlerdir tüm dünyanın dilinde.

Birkaç gün önce, NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferiyle ilgili bir haberi okurken bir anda sözlerini tekrarlamaya başlayan Julie Chin, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek bir anda ekrandan ayrılmıştı.

İzleyen herkesi ve ekip arkadaşlarını korkutan bu olayın ardından acil olarak hastaneye kaldırılan kadına inme indiği ve felç geçirmekten kıl payı kurtulduğu açıklanmıştı.

Günlerdir herkes onu konuşuyor… Canlı yayında felç geçirmişti… Kocasına attığı mesaj ortaya çıktı
Julie Chin kendine geldikten sonra hastanede çektiği fotoğrafı Facebook hesabından paylaştı

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HABERİ OKURKEN İNME İNDİ!

Daha sonra bir Facebook gönderisinde, yayından önce 'harika' hissettiğini anlatan talihsiz kadın yayın sırasında birkaç dakika boyunca neler olduğunu ise hiç hatırlamıyor.

Chin, haber sunarken kolu ve eli uyuşmadan önce gözlerinden birinde kısmi görme kaybı yaşadığını ve teleprompter'da önünde beliren sözcükleri söyleyemediğini yazdı.

Yaşanan inanılmaz anların ardından ABD’nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Julie Chin Today programına katıldı ve yaşadığı kâbus gibi anları anlattı.

 Chin, o sırada kocasına yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek mesaj atmaya çalıştığını söyledi.

Ancak kendine geldikten sonra yolladığı mesaja baktığında büyük bir ürperti yaşadı.

Günlerdir herkes onu konuşuyor… Canlı yayında felç geçirmişti… Kocasına attığı mesaj ortaya çıktı
Julie tam bu saniyede konuşamamaya başladı ve sonrası çorap söküğü gibi geldi

EŞİNE ATTIĞI MESAJI PAYLAŞTI

Julie Chin, mesaja baktığında kelimeleri bile düzgün yazamadığını görünce dehşete düştü.

Mesajda şunlar yazıyordu:

“Yardıma ihtiyacım var. Bir şey bugün yürümüyor. değil. Benim işim işe yaramayacak benim işim benim yardımım.”

Kadın Today'e “Açıkçası asla böyle mesajlar göndermem. Ne kadar denersem deneyeyim o gün asla doğru kelimeleri bir araya getiremedim.”

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Ailesi, arkadaşları ve iş arkadaşları ile birlikte kendisine yardım eden acil müdahale ekiplerine ve tıp uzmanlarına teşekkür eden Julie Chin’in yapılan testler sonucunda kısmi felç geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Chin’in sağlığı yakından takip edilmeye devam ediyor.

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