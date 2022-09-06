Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD televizyonunda akılalmaz anlar… Spiker kadına haber sunarken inme indi!

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Haber Spikeri#İnme İndi
ABD televizyonunda akılalmaz anlar… Spiker kadına haber sunarken inme indi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 12:04

Televizyonlarda canlı yayınlar esnasında yaşanan talihsizlikler, dil sürçmeleri ya da set dekorlarının sunucuların üzerine düşmesi gibi sahnelere alışkınız. Ancak ABD’deki bir televizyon kanalında yaşanan şok edici anlar benzersiz ve oldukça ürkütücü…

Haberin Devamı

Julie Chin oldukça genç, sağlıklı ve başarılı bir haber spikeri. Chin, Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir televizyon kanalında görev yapıyor.

NBC üyesi KJRH televizyonu için çalışan kadının başına gelen korkunç olay, onu tüm ülkede manşetlere taşıdı.

Julie Chin, NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferiyle ilgili bir haberi okurken bir anda sözlerini tekrarlamaya başladı.

Talihsiz kadının büyük bir sıkıntı yaşadığı belliydi ve kafası oldukça karışmış görünüyordu.

Birkaç saniye uğraştıktan sonra, Chin izleyicilerden özür diledi ve “Üzgünüm, bu sabah bana bir şeyler oluyor” dedi.

ABD televizyonunda akılalmaz anlar… Spiker kadına haber sunarken inme indi
Julie, hastaneden fotoğraf paylaşarak son durumunu anlattı

Haberin Devamı

Kendini toparlayamayan kadın hava durumu güncellemesi için yerini çabucak meteorolog Annie Brown'a devretti.

Ancak Chin yayının geri kalanında canlı yayına geri dönemedi.

Neyse ki kadının iş arkadaşları durumun ciddiyetini çabuk kavradı ve hemen 911’i arayarak ambulans çağırdı.

UCUZ KURTULMUŞ

Hastanede bir dizi testten geçen kadına doktorlar, canlı yayında inme indiğini ve yaşadığını felç başlangıcı olduğunu ancak gerçek anlamda bir felç geçirmediğini söylediler.

Yaşadığı kâbus gibi anlarda önündeki teleprompter'ı okumakta zorlanan Julie Chin, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı.

Chin, gönderisinde “Geçtiğimiz birkaç gün hala biraz gizemli, ancak doktorlarım cumartesi sabahı canlı yayında felç başlangıcı yaşadığıma inanıyor. Bazılarınız buna ilk elden tanık oldu ve bunun olduğu için çok üzgünüm.” Sözlerini kullandı.

ABD televizyonunda akılalmaz anlar… Spiker kadına haber sunarken inme indi
Her şey güzel başlamıştı ama sonu korkunç oldu...

O güne çok enerjik ve mutlu başladığını anlatan Chin, haber yayını sırasında birkaç dakika içinde bir şeyler olmaya başladığını anlattı:

Haberin Devamı

“İlk olarak, bir gözümde kısmi görüşü kaybettim. Biraz sonra elim ve kolum uyuştu. O zaman, teleprompter’da tam önümde olan kelimeleri ağzımdan çıkaramayınca başımın büyük belada olduğunu anladım.”

Gözden Kaçmasın

Sesten koronavirüs teşhisi Bu uygulama hasta olup olmadığınızı söylüyor...Sesten koronavirüs teşhisi! Bu uygulama hasta olup olmadığınızı söylüyor...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Kritik alışveriş ortaya çıktı… Rusya Kuzey Kore’den milyonlarcasını satın aldıRusya Ukrayna savaşında son durum: Kritik alışveriş ortaya çıktı… Rusya Kuzey Kore’den milyonlarcasını satın aldı!Haberi görüntüle
 
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Haber Spikeri#İnme İndi

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel