ABD televizyonunda akılalmaz anlar… Spiker kadına haber sunarken inme indi!

Haberin Devamı

Julie Chin oldukça genç, sağlıklı ve başarılı bir haber spikeri. Chin, Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir televizyon kanalında görev yapıyor.

NBC üyesi KJRH televizyonu için çalışan kadının başına gelen korkunç olay, onu tüm ülkede manşetlere taşıdı.

Julie Chin, NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferiyle ilgili bir haberi okurken bir anda sözlerini tekrarlamaya başladı.

Talihsiz kadının büyük bir sıkıntı yaşadığı belliydi ve kafası oldukça karışmış görünüyordu.

Birkaç saniye uğraştıktan sonra, Chin izleyicilerden özür diledi ve “Üzgünüm, bu sabah bana bir şeyler oluyor” dedi.

Julie, hastaneden fotoğraf paylaşarak son durumunu anlattı

Haberin Devamı

Kendini toparlayamayan kadın hava durumu güncellemesi için yerini çabucak meteorolog Annie Brown'a devretti.

Ancak Chin yayının geri kalanında canlı yayına geri dönemedi.

Neyse ki kadının iş arkadaşları durumun ciddiyetini çabuk kavradı ve hemen 911’i arayarak ambulans çağırdı.

UCUZ KURTULMUŞ

Hastanede bir dizi testten geçen kadına doktorlar, canlı yayında inme indiğini ve yaşadığını felç başlangıcı olduğunu ancak gerçek anlamda bir felç geçirmediğini söylediler.

Yaşadığı kâbus gibi anlarda önündeki teleprompter'ı okumakta zorlanan Julie Chin, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı.

Chin, gönderisinde “Geçtiğimiz birkaç gün hala biraz gizemli, ancak doktorlarım cumartesi sabahı canlı yayında felç başlangıcı yaşadığıma inanıyor. Bazılarınız buna ilk elden tanık oldu ve bunun olduğu için çok üzgünüm.” Sözlerini kullandı.

Her şey güzel başlamıştı ama sonu korkunç oldu...

O güne çok enerjik ve mutlu başladığını anlatan Chin, haber yayını sırasında birkaç dakika içinde bir şeyler olmaya başladığını anlattı:

Haberin Devamı

“İlk olarak, bir gözümde kısmi görüşü kaybettim. Biraz sonra elim ve kolum uyuştu. O zaman, teleprompter’da tam önümde olan kelimeleri ağzımdan çıkaramayınca başımın büyük belada olduğunu anladım.”