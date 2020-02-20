İHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 13:04,
Güney Kore’de koronavirüsünden ilk ölüm
Güney Kore'de yeni tip koronavirüsü nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüsü ölümlere yol açmaya devam ediyor. Güney Kore’de koronavirüsü nedeniyle 1 kişinin öldüğü açıklandı. Ülkede vaka sayısının ise 82’den 104’e çıktığı bildirildi.
25’ten fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü (Covid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 128’e çıktı.
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