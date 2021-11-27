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Güney Afrika'dan gelen uçaktaki 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif

#Omicron#HOLLANDA#Koronavirüs
Güney Afrikadan gelen uçaktaki 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif

Hollanda'da Güney Afrika'dan iki uçakla Amsterdam'a gelen ve korona virüs testi pozitif çıkan 61 kişi karantinaya alındı. Yolcuların Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyon "Omicron" ile enfekte olup olmadığı araştırılıyor.

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Yükselen koronavirüs vakalarının pençesindeki Avrupa'da şimdi de Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan 'Omicron varyantı' paniği başladı. Dün ilk vakaanın Belçika'da görülmesi ile tüm ülkeler tedbirleri sıkılaştırdı.

60 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada, Cuma günü Güney Afrika'dan iki uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen yaklaşık 600 yolcunun teste tabi tutulduğunu, 61'inin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

YENİ VARYANT OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Schiphol Havalimanı'na gelen ve test sonucu pozitif sonuçlanan yolcuların otelde karantinaya alınacağı aktarıldı. Açıklamada, "Vakaların, Omicron olarak adlandırılan yeni mutasyon türü olup olmadığını araştırıyoruz" denildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

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Hollanda hükümeti, gece saatlerinde Güney Afrika'dan tüm uçuşları durdurmuştu. Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, halihazırda Hollanda'ya gelmekte olan yolcuların varışta test ve karantinaya tabi tutulacağını ifade etmişti.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Kovid-19 pandemisinde dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, Pazar'dan itibaren her gün akşam saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Eczane ve süpermarketler gibi zorunlu ihtiyaca yönelik işletmeler dışında birçok sektör, 28 Kasım Pazar'dan 18 Aralık Cumartesi gününe kadar, 3 hafta boyunca akşam 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kapalı olacak.

Günlük ortalama pozitif koronavirüs vakası sayısının 25 bine yaklaştığı ülkede hükümet, önlemleri yeniden sıkılaştırma kararı aldı.

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#Omicron#HOLLANDA#Koronavirüs

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