Korkulan oldu! İşte yeni varyant Omicron'daki en büyük fark...

DAHA BULAŞICI

Bu mutasyonun diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi.