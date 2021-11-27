Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Korkulan oldu! İşte yeni varyant Omicron'daki en büyük fark...
Dünya genelinde baskın varyant olan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Delta varyantı ile mücadelemiz bitmeden yeni kabus başladı B.1.1.529 olarak bilinen, yeni adı ile "Omicron" varyantı sadece bir gün içinde hayatımızın odak noktasına oturdu. Ülkeler alarm durumuna geçip peş peşe önlemler alırken, yeni varyantla ilgili korkutan detaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada,B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu.
ENDİŞE MUTASYONU
Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.
TESPİT EDİLMEDEN YAYILIYOR OLABİLİR
Yeni varyanta Avrupa`da ilk kez Belçika`da rastlandı. Böylece görülen ülke sayısı 5`e yükseldi. Şimdiye kadar Güney Afrika`da 77, Botswana`da 4, Hong Kong`da 2, İsrail ve Belçika`da birer vaka görüldü. Ancak yetkililer, B.1.1.529 olarak da bilinen varyantın zaten tespit edilmeden yayılıyor olabileceği konusunda uyarıyor.
HASTALIĞI GEÇİRENLER DE TEHLİKEDE
Yeni varyantın aşının etkisini düşüreceği ya da doğal bağışıklığı olanları etkileyeceği endişe konusu olmuştu. DSÖ, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar hasta etme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı.
Oliveira, "Eğer iyi bir haber varsa, o da bu varyantın da PCR testi ile tespit edilebilmesidir." dedi, yani tanı laboratuvarları yeni varyantı hızla tanımlayabilir.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19 Omicron varyantının hiçbir vakasının tespit edilmediğini açıkladı.