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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 10:16 | 

Korkulan oldu! İşte yeni varyant Omicron'daki en büyük fark...

Dünya genelinde baskın varyant olan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Delta varyantı ile mücadelemiz bitmeden yeni kabus başladı B.1.1.529 olarak bilinen, yeni adı ile "Omicron" varyantı sadece bir gün içinde hayatımızın odak noktasına oturdu. Ülkeler alarm durumuna geçip peş peşe önlemler alırken, yeni varyantla ilgili korkutan detaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı...

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada,B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu.
2DAHA BULAŞICI

DAHA BULAŞICI

Bu mutasyonun diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi.
3ENDİŞE MUTASYONU

ENDİŞE MUTASYONU

Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.
4TESPİT EDİLMEDEN YAYILIYOR OLABİLİR

TESPİT EDİLMEDEN YAYILIYOR OLABİLİR

Yeni varyanta Avrupa`da ilk kez Belçika`da rastlandı. Böylece görülen ülke sayısı 5`e yükseldi. Şimdiye kadar Güney Afrika`da 77, Botswana`da 4, Hong Kong`da 2, İsrail ve Belçika`da birer vaka görüldü. Ancak yetkililer, B.1.1.529 olarak da bilinen varyantın zaten tespit edilmeden yayılıyor olabileceği konusunda uyarıyor.
5HASTALIĞI GEÇİRENLER DE TEHLİKEDE

HASTALIĞI GEÇİRENLER DE TEHLİKEDE

Yeni varyantın aşının etkisini düşüreceği ya da doğal bağışıklığı olanları etkileyeceği endişe konusu olmuştu. DSÖ, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar hasta etme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı.
630DAN FAZLA MUTASYON

30'DAN FAZLA MUTASYON

Güney Afrika'daki Salgın Tepki ve Yenilik Merkezi direktörü Tulio de Oliveira, virüsün insan hücrelerine bağlanan ve giriş kazanmasına izin veren kısmı olan spike proteininde 30'dan fazla mutasyon olduğunu söyledi.
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Oliveira, "Eğer iyi bir haber varsa, o da bu varyantın da PCR testi ile tespit edilebilmesidir." dedi, yani tanı laboratuvarları yeni varyantı hızla tanımlayabilir.
8AŞININ ETKİSİNİ ORTADAN KALDIRIR MI

AŞININ ETKİSİNİ ORTADAN KALDIRIR MI?

Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19 Omicron varyantının hiçbir vakasının tespit edilmediğini açıkladı.
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New York valisi Kathy Hochul, yeni varyant, artan enfeksiyon ve hastaneye yatış oranlarını gerekçe göstererek “afet acil durum” bildirisi yayınladı.
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Kanada hükümeti, yeni Omicron varyantına karşı gelişmiş sınır önlemleri uygulayacağını açıkladı.
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Hindistan 15 Aralık'tan itibaren 14 ülkeye sınırlı hizmetle uluslararası uçuşlara devam edeceğini açıkladı.
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Avustralya , sınırlarını Güney Afrika'da bulunan ve Avustralya vatandaşı olmayan herkese kapatacağını açıkladı.Bu ülkelerden gelen Avustralya vatandaşları 14 gün boyunca karaninaya girecek
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Brezily altı Güney Afrika ülkesinden gelen yolculara sınırlarını kapatacağını açıkladı.
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İngiltere, Singapur, Japonya ve İsrail de dün Güney Afrika bölgesinden gelen hava yolcuları için seyahat yasaklarını duyurmuştu.
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Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de güney Afrika'dan yapılan uçuşlara kısıtlama getirdi.
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