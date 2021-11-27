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Yeni varyant sonrası aşılar güncellenecek mi? Firmalardan peş peşe açıklamalar!

#Omicron#Koronavirüs#Varyant
Yeni varyant sonrası aşılar güncellenecek mi Firmalardan peş peşe açıklamalar

Güney Afrika'dan yayılan ve diğer varyantlara göre çok daha bulaşıcı olduğu açıklanan Omicron varyantı sonrası Aşı firmalarından peş peşe açıklamalar geldi. Şirketler, yeni varyantla ilgili testlerin birkaç hafta süreceğini açıkladı. Uzmanlar ise aşıların güncellenmesi konusunda farklı görüşler beyan ediyor.

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Güney Afrika'dan yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün endişe verici kategorisine aldığı yeni koronavirüs varyantı 'Omicron' dünya genelinde paniğe neden oldu. Yeni varyant şimdiye kadar 5 ülkede görüldü, Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika`da birer vaka var.

DÜNYA YENİ BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR

ABD, AB ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir çok ülke Güney Afrika'dan yapılan uçuşlara kısıtlama getirdi. Güney Afrika'ya sınırı olan ülkeler sınırlarını kapattı. Önceki varyantlardan dersini alan dünya adeta yeni bir savaşa hazırlanıyor.

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AŞI FİRMALARINDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Yeni varyantla ilgili en büyük endişelerden biri de aşılama etkinliğinin düşmesi ile alakalıydı. Konuya ilişkin aşı firmalarından peş peşe açıklamlar geldi. Şirketler, yeni varyantla ilgili testlerin birkaç hafta süreceğini açıkladı.

PFIZER 6 HAFTADA DEĞİŞİKLİK,100 GÜNDE TESLİMAT

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DSÖ'nün 'Omicron' duyurusu sonrası ilk açıklamayı BioNTech ile aşı geliştiren Pfizer yaptı. Pfizer yaptığı açıklamada söz konusu varyantın mRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğu belirtilerek, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.

ASTRAZENECA: ANTİKOR KOKTEYLİ ETKİLİ OLABİLİR

AstraZeneca yeni varyantla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni ortaya çıkan tüm varyantlarda olduğu gibi, bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve aşı üzerindeki etkisini anlamak için B.1.1.529'u araştırıyoruz." denildi. Şirket, koronavirüsü hem önlemek hem de tedavi etmek için ürettikleri antikor kokteylinin yeni varyant üzerinde etkili olacağından umutlu olduklarını açıkladı.

MODERNA: TESTLERE BAŞLADIK

Moderna , yeni varyanta karşı kullanılıp kullanılamayacaklarını görmek için mevcut aşıların test edldiğini açıkladı.

AŞILARIN GÜNCELLENMESİ GEREKLİ Mİ?

Aşı üreticileri, bu yıl dünyaya yayılan ve ABD'de baskın tür olmaya devam eden Delta varyantı da dahil olmak üzere önceki varyantlara karşı güncelleme yapma ihtiyacı duymadılar. Mevcut aşıların, delta varyantının neden olduğu ciddi enfeksiyonlara karşı korumada etkili olduğu ortaya çıktı. Omicron varyantında da durum böyle olabilir.

Penn State Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların evrimini inceleyen David Kennedy, “Aşıları güncellememiz gerekmeyebilir. Şu an takip etmemiz gerek, henüz panik yapılacak bir durum olduğunu zannetmiyorum” dedi.

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Londra Queen Mary Üniversitesi'nde klinik epidemiyolog olan Deepti Gurdasani, güncellenmiş aşılara hazırlanmanın akıllıca olduğunu söyledi.

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#Omicron#Koronavirüs#Varyant

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