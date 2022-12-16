Grip vakalarında büyük artış: Kovid-19'u geride bıraktı

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Pandemi başladığından beri ilk kez insanlar hastaneye Kovid-19 teşhisinden daha yüksek olangrip nedeniyle yatırılıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Komitesi verilerine göre, grip yüzünden hastanelere başvuru oranı haftada 100.000 kişide 6,8 olarak belirlendi. Bu oranın önceki hafta 100.000'de 3,9'dan olarak ölçüldüğü belirtildi. Böylece grip vakalarında neredeyse iki kat artış kaydedildi.

Uzmanlar, soğuk hava nedeniyle kapalı mekanlarda artan temasın daha fazla insanın grip, Covid ve diğer kış virüsleri gibi hastalıklara yol açtığı yönünde uyarılarda bulunuyorlar.

STREP A TEHLİKESİ

Rekor bir artışla karşı karşıya olan grip vakalarının yanı sıra Strep A salgınının artması sağlık kurumlarında birikmelere neden oluyor. Bazı hastaların günlerce tedavi için randevu alamadığı aktarılanlar arasında.

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Tüm Birleşik Krallık hemşireleri ve ambulans personeli, hükümetle ücret ve koşullar konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle greve gittiği için durum daha da kötüleşebilir.

85 YAŞ ÜSTÜ VE ÇOCUKLARDA ARTIŞ ORANI DAHA YÜKSEK

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA) verilerine göre, grip hastalarının hastaneye yatışları, önceki dört kış boyunca herhangi bir haftadakinden daha yüksek bir orana sahip.

Kabuller, 100.000 kişi başına 23.1 olarak ölçülürken 85 yaş üstü hastalarda her hafta yüzde 10.7'den kadar vaka artışı izlendi.

Dört yaş ve altındaki çocuklar arasında da benzer şekilde büyük bir sıçrama oldu, oran 8,4'ten 20,7'ye kadar çıktı.

İki ve üç yaşındaki tüm çocukların aşılanması için uyarılar yapılırken, şimdiye kadar iki yaşındakilerin yalnızca yüzde 37,4'ü ve üç yaşındakilerin yüzde 39,5'i aşı olduğu belirtildi. Bu durumun geçmiş kış mevsimlerine göre daha aşağıda olduğu söylendi.

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'GRİP AŞISI İÇİN GEÇ KALMAYIN'

İngiltere'de 50 yaş ve üzerindeki herkes, tüm ilkokul çocukları ve bazı orta yaştaki çocuklar da dahil olmak üzere yaklaşık 33 milyon kişi bu yıl ücretsiz grip aşısı olabilir.

UKHSA epidemiyologu Dr Conall Watson yaptığı açıklamada, "Grip artık yaygın bir şekilde dolaşıyor ve bu hafta grip nedeniyle hastaneye yatış oranlarında, özellikle beş yaş altı ve 85 yaş üstü arasında keskin bir artış gördük." dedi.

grip aşısı, ciddi hastalıklara karşı en iyi korumayı sağlıyor ve uygun olan herkes için çok geç değil.