Grip belirtileri gösterdikten 12 saat sonra fenalaştı, 6 gün sonra hayatını kaybetti! Uzmanlardan 'gizli katil' uyarısı

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İngiltere'nin Chorley bölgesi yakınlarında yaşayan 13 yaşındaki Lauren Menzies, hızla kötüleşen grip belirtileri göstermeye başlamadan önce gayet sağlıklı ve tüm yaşıtları gibi enerjik görünüyordu.

12 SAAT İÇİNDE FENALAŞTI, 6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Talihsizin kızın annesi Sarah, kızının son derece iyi göründüğünü belirterek "İlk belirtileri göstermeye başladığında evdeki kanepede yattı, televizyon izledi hatta yediği atıştırmalıkların tadından şikayet etti. grip olduğunu düşündük. Tüm bunlardan 12 saat sonra Alder Hey hastanesinde yaşam savaşı veriyordu. Ve maalesef bu 6 gün sonra kaybedeceği bir savaştı" ifadelerini kullandı.



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Kızının midesi bulanmaya başladığında bunun mevsimsel hastalıklardan biri olduğunu düşünene anne, "Endişeli değildim ancak Lauren hızlı nefes alıp vermeye başladığında onu doktora götürmeye karar verdim. Hastaneye vardığımızda durumu birden kötüleşti. Garip davranıyordu, kafası karışmış gibiydi" dedi.

GİZLİ KATİL: SEPSİS

Doktorlar 13 yaşındaki kız çocuğunun, vücutta gelişen ağır enfeksiyon sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepki olarak tanımlanan sepsis'e yakalandığını belirtti.

Lauren hemen tedavi altına alınsa da 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kalbi kırık anne ve baba kızlarının ölümü sonrası 'gizli katil' olarak anılan hastalığa karşı farkındalık yaratmak için harekete geçti. Sepsis araştırmalarına para bağışlamak için kampanya başlatan aile, insanları hastalığın belirtilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



İngiliz Sun gazetesinde yer alan habere göre, Birleşik Krallık'ta her saat beş kişi enfeksiyondan ölüyor ve bu da hastalığı bağırsak, meme ve pankreas kanserinin toplamından daha büyük bir tehdit haline getiriyor.

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Dünya genelinde de her yıl 50 milyon civarında sepsis vakası görülürken bunların yaklaşık 11 milyonu hayatını kaybediyor.



SEPSİS NEDİR?

Doktorların dünya üzerinde en sık görülen hastalıklardan biri olarak tanımladığı sepsis vücutta bir enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin bu bakterilere karşı büyük bir savunma tepkisi göstermesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Ağır SEPSİS vakalarında tüm vücutta iltihaplanmalar meydana gelir ve 'septik şok' adı verilen tablo ortaya çıkabilir. Bu durum tansiyonda ciddi bir düşüşü de beraberinde getirir ve ölümle sonuçlanabilir.

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Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, akciğer iltihaplanması, kan dolaşımı, karın ve bağırsak enfeksiyonları gibi çeşitli enfeksiyonlar ile bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi mikroorganizmaların çoğu sepsise neden olabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Uzmanlar sepsisin her yaş grubundan insanı etkileyebildiğini ve ilk saatlerde müdahalenin hayat kurtardığına dikkat çekiyor.

Hastalığa dair en belirgin belirtiler ise şöyle;

-Ateşin 38 derecenin üzerinde seyretmesi

-Kalp atışlarının dakikada 90 atışın üzerine çıkması

-Solunum hızının artması, çok hızlı nefes alıp verme

-Üşüme, ürperme ve titreme

-Nefes darlığı

-Kafa karışıklığı, geveleyerek ya da anlamsız konuşma

-Solgun renkli, rengi değişmiş veya beneklenmiş cilt görünümü