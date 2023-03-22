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Fransa bu açıklamaya kilitlendi: Macron ne diyecek? 'Kendisi dışında kimse bilmiyor'

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#Fransa#Macron#Protesto
Fransa bu açıklamaya kilitlendi: Macron ne diyecek Kendisi dışında kimse bilmiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 12:57

Fransız sokaklarını yangın yerine çeviren protestolara rağmen tartışmalı emeklilik yasasında geri adım atmayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün halkın öfkesini yatıştırmak için canlı yayına çıkacak. Macron'un söyleyecekleri ülkede merak konusu olurken Fransız liderin açıklamasını herkesten sır gibi sakladığı öğrenildi.

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Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı ülkedeki gerilimi zirveye tırmandırmışken Macron hükümetinin Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakması adeta ateşe benzin döktü.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR, FRANSA BİR KEZ DAHA BİLİNMEYENİN EŞİĞİNDE

Ülkenin dört bir yanında yasa tasarısına karşı protestolar devam ederken, dün son olarak 243 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Bugün Fransız basınında yer alan haberlerde hem Macron hem de Fransa için tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekildi.

Fransa bu açıklamaya kilitlendi: Macron ne diyecek Kendisi dışında kimse bilmiyor

Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Le Monde 'Fransız Devrimi' ve 'Sarı yelekliler'e gönderme yaptığı haberinde 'Fransa bir kez daha bilinmeyenin eşiğinde' ifadesini kullandı.

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Ülkedeki isyan dalgasına rağmen yasa tasarısından vazgeçmeyen Macron'un eleştiri oklarının hedefi olduğuna dikkat çeken gazete son günlerdeki protestolarda Cumhurbaşkanının portrelerinin yakıldığını, büstlerinin yıkıldığını belirterek, "İzole bir cumhurbaşkanı, zayıf bir başbakan ve sarsılan sokaklar...Tasarı ve hükümetin özel yetkiyi kullanması Fransa'daki yaraları yeniden canlandırdı" diye yazdı.

Fransa bu açıklamaya kilitlendi: Macron ne diyecek Kendisi dışında kimse bilmiyor

MACRON'U KURTARAN 9 KİŞİ, KILPAYI REDDEDİLDİ

Hükümetin emeklilik yasası için meclisi baypas etmesi, muhalefetin de harekete geçmesine neden oldu. Macron hükümetine karşı verilen ilk gensoru önergesi Pazartesi günü 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle reddedildi.

Gensoru önergesinden 9 kişinin oyu ile kıl payı kurtulan Macron, Fransız halkının öfkesini yatıştırmak için bugün kameralar karşısına geçiyor.

Fransa bu açıklamaya kilitlendi: Macron ne diyecek Kendisi dışında kimse bilmiyor

MACRON NE AÇIKLAYACAK? 'SADECE KENDİSİ BİLİYOR"

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TF1 kanalından Marie-Sophie Lacarrau ve France 2 kanalından Julian Bugier'ın sorularını yanıtlayacak Cumhurbaşkanının açıklamaları Fransız kanallarında eşzamanlı olarak yayınlanacak.

Ülke genelinde protestolar devam ederken canlı yayına çıkacak olan Macron'un açıklamaları ülkede merak konusu olurken, Fransız liderin yakın çevresinden biri Macron'un ne açıklayacağını kimseye söylemediğini belirterek "Söyleyeceklerini sadece o biliyor" dedi.

Fransa bu açıklamaya kilitlendi: Macron ne diyecek Kendisi dışında kimse bilmiyor

Fransa halkının son yaşanan gelişmelerden sonra büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirten Fransız medyası Macron'un bugünkü açıklamalarının 'ateşi körükleyeceğini' iddia etti.
Fransa bu açıklamaya kilitlendi: Macron ne diyecek Kendisi dışında kimse bilmiyor

Ülkeyi karıştıran yasa tasarısında göre, Fransa’da 1 Eylül’den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak.

2027’den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Reformun yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

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