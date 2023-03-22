Fransa bu açıklamaya kilitlendi: Macron ne diyecek? 'Kendisi dışında kimse bilmiyor'

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Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı ülkedeki gerilimi zirveye tırmandırmışken Macron hükümetinin Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakması adeta ateşe benzin döktü.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR, FRANSA BİR KEZ DAHA BİLİNMEYENİN EŞİĞİNDE

Ülkenin dört bir yanında yasa tasarısına karşı protestolar devam ederken, dün son olarak 243 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Bugün Fransız basınında yer alan haberlerde hem Macron hem de Fransa için tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekildi.



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Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Le Mondevee gönderme yaptığı haberindeifadesini kullandı.

Ülkedeki isyan dalgasına rağmen yasa tasarısından vazgeçmeyen Macron'un eleştiri oklarının hedefi olduğuna dikkat çeken gazete son günlerdeki protestolarda Cumhurbaşkanının portrelerinin yakıldığını, büstlerinin yıkıldığını belirterek, "İzole bir cumhurbaşkanı, zayıf bir başbakan ve sarsılan sokaklar...Tasarı ve hükümetin özel yetkiyi kullanması Fransa'daki yaraları yeniden canlandırdı" diye yazdı.



Hükümetin emeklilik yasası için meclisi baypas etmesi, muhalefetin de harekete geçmesine neden oldu. Macron hükümetine karşı verilen ilk gensoru önergesi Pazartesi günü 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle reddedildi.

Gensoru önergesinden 9 kişinin oyu ile kıl payı kurtulan Macron, Fransız halkının öfkesini yatıştırmak için bugün kameralar karşısına geçiyor.



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TF1 kanalından Marie-Sophie Lacarrau ve France 2 kanalından Julian Bugier'ın sorularını yanıtlayacak Cumhurbaşkanının açıklamaları Fransız kanallarında eşzamanlı olarak yayınlanacak.

Ülke genelinde protestolar devam ederken canlı yayına çıkacak olan Macron'un açıklamaları ülkede merak konusu olurken, Fransız liderin yakın çevresinden biri Macron'un ne açıklayacağını kimseye söylemediğini belirterek "Söyleyeceklerini sadece o biliyor" dedi.

