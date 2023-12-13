Göz damlası ile 140 bin dolarlık vurgun! Kör taklidi yapıp güzellik merkezlerini dolandırdılar

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Çin'de kozmetik işlemler sırasında kör olduklarını iddia ederek klinikleri dolandıran çete çökertildi.

İLHAM VEREN TAKTİK: GÖZ DAMLASI

Soyisimleri Qian ve Xu olarak açıklanan dolandırıcılar Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Yichang kentindeki bir güzellik kliniğinin sahibiydi.

Klinik kötü yönetim nedeni ile sürekli zarardaydı. İşletmelerine gelen bir kişinin para sızdırmak için midriyatik göz damlası kullandığını keşfeden ikili bundan ilham alarak zararlarını kapatmak için akılalmaz bir plan yaptı.

9 KİŞİLİK EKİP KURDULAR

İnsanları dolandırmak için dokuz kişilik 'profesyonel' bir ekip kuran ikili, her bir çete mensubuna özel görev ve sorumluluklar verdi.



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Yerel medyada çıkan haberlerde iki çete liderinin sektör hakkında geniş bir bilgiye sahip oldukları ve bu sayede 'uygun hedefleri' belirleyip, çete üyelerini gasp teknikleri konusunda eğittikleri belirtildi.

İŞLEM SIRASINDA GİZLİCE GÖZ DAMLASI KULLANIP KÖR OLDUKLARINI İDDİA ETTİLER

Dolandırıcılık çete üyelerinin yüzdeki kırışıklıkları gidermek için cilde hyalüronik asit enjeksiyonları yapan klininikleri belirleyip buralardan randevu alınması ile başlıyordu.

Midriyatik göz damlaları göz kaslarını gevşetir ve göz bebeğini genişletir. İşlem sırasında gizlice göz damlası kullanan çete üyeleri, bir şeylerin ters gittiğini, gözlerinin ağrıdığını ve nihayetinde göremediklerini iddia ediyordu.



Kör olduklarını iddia ederek hastaneye kadar giden çete üyeleri burada bir şekilde muayene olmaktan kurtuluyor ve işletme sahiplerini tazminat ödemeye zorluyordu.

Psikolojik baskı altında kalan işletme sahipleri yasal işlem başlatılmasından korkarak dolandırıcılara istedikleri tazminatı vermeye razı oluyordu.

4 AYDA 140 BİN DOLAR KAZANDILAR

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South China Morning Post gazetesi çetenin Ağustos'tan Kasım ayına kadar yaklaşık 20 güzellik merkezini dolandırdığını ve bir milyon yuandan (140.000 ABD Doları) fazla para kazandığını yazdı.

Yakayı ele veren çete mensupları gasp suçlaması ile çıkarıldıkları mahkemede dokuz ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına ve 2,000 ile 50,000 yuan arasında değişen para cezalarına çarptırıldı.