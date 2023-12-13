Biden'ın İsrail desteği pahalıya patladı.... Washington Post adını koydu: ABD yalnızlaştı

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Gazze'deki savaş can almaya devam ediyor.

Batılı ülkeler savaşın başında İsrail'i güçlü bir şekilde destekledi ve İsrail'in meşru müdafaa hakkına vurgu yaptı.

Ancak Filistinli sivillere yönelik kayıplar arttıkça, artan halk protestoları ve kamuoyu baskısı hükümetlerin tutumlarını etkilemeye başladı.

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil insani ateşkes" talep eden tasarıyı oyladı. 193 üyeli Genel Kurul'un dörtte üçünden fazlası ateşkes talebine destek verdi.

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Savaşın basından beri İsrail'e adeta sınırsız destek veren ABD, karara karşı oy kullanan yalnızca 10 ülkeden biriydi.

Tarihsel olarak ABD dış politikasıyla aynı çizgide olan ülkeler olan Birleşik Krallık ve Almanya da belirleyici oy kullanmaktan kaçındı ve çekimser kaldı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post dikkat dikkat çeken bir analiz yayınladı.

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'ABD İSRAİL KONUSUNDA DAHA DA YALNIZLAŞTI'

Gazete 'Gazze krizi derinleştikçe ve yardım ihtiyacı arttıkça ABD İsrail konusunda daha da yalnızlaştı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

ABD'nin müttefiklerinin çekimser oy kullandığına dikkat çeken gazete 'Londra, Berlin ve Paris'teki kitlesel protestolar bu değişimi güçlendirdi' yorumunda bulundu.

ABD'NİN MÜTTEFİKLERİ OYLARINI DEĞİŞTİRDİ

Haberde 'Aralarında Avustralya, Kanada ve Japonya'nın da bulunduğu ve daha önce 27 Ekim'deki oylamada çekimser kalan pek çok sadık ABD müttefiki, tutumlarını BM'nin son kararı lehine oy kullanacak şekilde değiştirdi' denildi.

Bolivya, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine doğrudan tepki olarak, askeri operasyonunu saldırgan ve orantısız olmakla suçlayarak 31 Ekim'de diplomatik ilişkilerini resmen kesti.

Bolivya'nın yanı sıra Güney Afrika, Ürdün, Türkiye, Şili, Kolombiya, Çad, Honduras ve Bahreyn olmak üzere sekiz ülke daha İsrail'deki büyükelçilerini geri çekti.

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BIDEN'DAN İTİRAF: İSRAİL KÜRESEL DESTEĞİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi "ayrım gözetmeksizin bombalaması" nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladığını söyledi.

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Salı günü bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Biden’ın bu sözleri, İsrail yönetimine yönelik şimdiye kadarki en güçlü eleştirisi oldu.

Biden, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrasında İsrail’e güçlü bir destek sunmuştu. İsrail'in ABD'nin desteğine güvenebileceğini yineleyen Biden, "İsrail'in güvenliği ABD'ye bağlı olabilir ama şu anda ABD'den daha fazlasına sahip. Avrupa Birliği'ne sahip, Avrupa'ya sahip, dünyanın çoğuna sahip” dedi.

Bu noktada İsrail yönetimini eleştiren Biden, “Ancak ayrım gözetmeksizin yaptıkları bombalamalarla bu desteği kaybetmeye başlıyorlar" dedi.