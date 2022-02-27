Google'dan Rus devlet medyasına yasak

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ABD merkezli Google, Rus devlet medyasına yasak getirme kararı aldı.

Yapılan açıklamada Rus devlet medyası RT ve diğer kanalların internet siteleri, uygulamalar ve YouTube videoları üzerinden para kazanmasına engel getirildiği bilgisine yer verildi.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasının reklamlarla para kazanma özelliğini tüm platformlarında engelleyeceklerinin altını çizdi.

Ayrıca söz konusu yayın kuruluşlarının kanallarında yayınlanan videolara yapılacak tavsiyelere kısıtlama getirildi.

Geçtiğimiz günlerde bir başka ABD'li teknoloji şirketi Facebook da benzer bir adım atmıştı.

Facebook Rus devlet medyasının reklam ve gelir elde etmesini engellediğini açıklamıştı.