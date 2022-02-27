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Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Putin'in 'en büyük kâbusu' gerçek oldu... Rus birlikleri Harkov'a girdi

#Rusya#Ukrayna#Ukrayna Savaşı

Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşında 4'üncü güne girilirken bölgeden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar devam ederken AB'den flaş bir iddia geldi. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun bir üyesi istihbarat raporlarını kamuoyu ile paylaştı ve savaşın Putin'in istemediği bir yöne girdiğini iddia etti. Sabahın erken saatlerinde ise Rus birlikleri Harkov'a girdi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

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Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile devam ediyor. Ülkenin pek çok noktasından çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya iki Ukrayna kentini daha kuşattığını duyurdu. Başkent Kiev'de yine patlama sesleri duyuldu. İşte çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika Son Dakika gelişmeler...

9.42 Harkov'da çatışmalar başladı. Vali Oleg Sinegubov bir Facebook gönderisinde, 'Düşmanın hafif araçları Kharkiv şehrine girdi. Ukrayna silahlı kuvvetleri düşmanı ortadan kaldırıyor' ifadelerine yer verdi.

9.27 Kiev'da paylama sesleri. Başkentte yeniden siren sesleri duyuluyor

9.23 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, 'Son 24 saat içinde Kherson ve Berdyansk şehirleri Rus silahlı kuvvetleri tarafından tamamen kuşatıldı' dedi.

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9.04 YouTube'dan Rus devlet medyasına yaptırım: Reklam gelirleri engellendi

8.55 Ukrayna İçişler Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov'a girdiğini duyurdu.

8.52 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 150 binden fazla kişinin Ukrayna'dan kaçtığını söyledi

8.07 Sumi şehri valisi Dmitry Zhivitsky, Rus saldırısı sonucunda, aralarında 7 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 Ukraynalının Okhtyrka’nın kuzeydoğusunda öldüğünü duyurdu.

07.00 Birleşmiş Milletler, saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığı, bunun nedeninin ise birçok can kaybının henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti. Ayrıca CNN, bu gece Kiev’de 6 yaşında bir çocuğun çapraz ateş arasında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Putinin en büyük kâbusu gerçek oldu... Rus birlikleri Harkova girdi

06.25 Kiev'in dışındaki bir petrol deposu ile Harkov'daki bir gaz nakil hattının vurulduğuna dair farklı kaynaklardan haberler geldi. Yetkililer, yanan deponun zehirli dumanlar yaydığı konusunda uyarıda bulundu ve evlerinde kalan halka, pencerelerini sıkıca kapatmalarını söyledi. Kiev sakinlerinin çoğu sığınaklara ve metro istasyonlarına sığındı.

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06.19 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

05.58 Kiev'de oteller patlama yaşanması tehlikesi üzerine harekete geçti. Kiev'de büyük bir patlama olacağı bilgisi üzerine kentteki otellerde müşteriler sığınaklara indirildi.

05.10 Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

05.00 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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04.15 Ukrayna Ordusu, Kharkiv'deki saldırıların püskürtüldüğünü ve kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu açıkladı. İmha edilen Rus araçları ve zırhlıların imha edildiği, evlerin hasar gördüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.

03.55 Ukrayna Devlet Sınır Muhafızı Servisi'nden yapılan açıklamaya göre; Yılan Adası'nı savunan Ukrayna askerleri sağ olabilir. Ukrayna lideri Zelenski, 13 Ukrayna askerinin adayı savunurken kahramanca can verdiğini ifade etmişti.

Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Putinin en büyük kâbusu gerçek oldu... Rus birlikleri Harkova girdi

02.25 CNN'in haberine göre; Kiev'in güney batısında gerçekleşen iki patlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamalarda birinin kent merkezine yaklaşık 20 kilomete mesafede gerçekleştiği bildirildi. İkinci patlama ise Kiev'in batısında, şehrin ikinci büyük havalimanı yolunda yaşandı.

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02.15 BBC muhabiri Fergal Keane, Ukrayna'nın Polonya sınırına 20 kilometre mesafede savaştan kaçan Ukraynalıları görüntüledi. Binlerce kişinin ve aracın Polonya'ya geçmek için sıra oluşturduğu görülüyor.

01.45 Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, Stralink uydusu internet servisini Ukrayna'da aktif hale geçirdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle Ukrayna'da internet erişiminin engellenmesi zorlaşacak.

01.30 Ukrayna'nın Lviv kentinde Polonya'ya geçmek üzere tren istasyonunda yüzlerce Ukraynalı bekliyor. Sosyal medyada viral olan görüntülerle ilgili "2. Dünya Savaşı yıllarını anımsatıyor" yorumları yapıldı.

00.55 Ukrayna medyası başkent Kiev'de kısa süre için yoğun hava bombardımanı beklendiğini duyurdu.

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00.25 ABD Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby, Ukrayna’ya hafif silah ve çeşitli mühimmatları içeren 350 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderileceğini açıkladı.

00.15 Sivil toplum örgütü OVD-Info, Rusya’da Savaş karşıtı protestolarda toplam gözaltı sayısı 3 bini geçtiğini açıkladı.

Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Putinin en büyük kâbusu gerçek oldu... Rus birlikleri Harkova girdi

 

PUTİN'İN EN BÜYÜK KÂBUSU GERÇEK OLDU

Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir le başlayan savaş Putin'in istediği yönde ilerlemiyor.

İddianın sahibi NATO üyesi Estonya'nın eski savunma şefi olan Riho Terras, Avrupa Birliği Parlamentosu'nun da üyesi olan Terras, istihbarat raporlarını kamuoyu ile paylaştı.

'Putin öfkeli, tüm savaşın kolay olacağını ve her şeyin birkaç gün içinde yapılacağını düşündü' diyen Terras, 'Ruslar, karşılaştıkları şiddetli direnişin şokunda' dedi.

İstihbarat raporuna atıfta bulunan Terras, Rus ordusunun sadece üç veya dört gün yetecek kadar roketi olduğunu ve uygulanan yeni yaptırımlarla tükenmiş silahlarının yerini alamayacağını söyledi.

Terras, savaşın günde 20 milyar dolara mal olduğunu belirterek, 'Ukrayna Rusları 10 gün oyalamayı başarırsa, o zaman Ruslar müzakerelere girmek zorunda kalacak' iddiasında bulundu.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey ise The Telegraph'a yoğun çatışmalardan sonra Rusya'nın 'planlanan zaman çizelgesinin çok gerisinde' olduğunu söyledi.

Heappey, Putin'in birliklerinin 'inatçı Ukrayna direnişinin' neden olduğu kaos nedeniyle 'önemli şehirleri' atlamak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

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