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Mesajlar ortaya çıktı: Biden yönetimine İsrail uyarısı! Washington ve Tel Aviv giderek yalnızlaşabilir...

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#Abd#İsrail#Gazze
Mesajlar ortaya çıktı: Biden yönetimine İsrail uyarısı Washington ve Tel Aviv giderek yalnızlaşabilir...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 09:20

ABD medyası, İsrail saldırılarının Filistin davasına olan sempatiyi artırdığını vurgulayarak ABD ve İsrail'in giderek yalnızlaşabileceğini yazdı. CNN International ise Biden yönetiminin İsrail'e verdiği güçlü destek nedeni ile özel olarak uyarıldığını iddia etti.

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ABD'li yetkililer İsrail'in Hamas'a verdiği orantısız tepkinin Filistin davasına yönelik dünya çapında sempatiyi artırdığını ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını yürütmek için sınırlı zamanı olduğunu düşünüyor.

New York Times gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, İsrail'in sıkışık bölgede kara operasyonları başlatma yönündeki hızlı kararının kapsamlı bir planlamaya çok az zaman bıraktığını ve yüksek sivil kayıplarını garanti ettiğini söyledi.

Mesajlar ortaya çıktı: Biden yönetimine İsrail uyarısı Washington ve Tel Aviv giderek yalnızlaşabilir...

ABD VE İSRAİL GİDEREK YALNIZLAŞABİLİR

Gazeteye göre dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrıları her geçen gün artacak. İsrail saldırısı ne kadar uzun sürerse İsrail ve müttefiki ABD, küresel arenada bir o kadar yalnızlaşacak.

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ARAP DÜNYASINDA ÖFKE BÜYÜYOR! BİDEN YÖNETİMİNE ÖZEL UYARI

CNN International ise Biden yönetiminin Arap dünyasında ABD'ye karşı artan öfke konusunda özel olarak uyarıldığını iddia etti.

CNN tarafından görülen diplomatik yazışmalara göre, Arap dünyasındaki Amerikalı diplomatlar Biden yönetimini İsrail'e verdiği güçlü destek konusunda uyardı.

Mesajlar ortaya çıktı: Biden yönetimine İsrail uyarısı Washington ve Tel Aviv giderek yalnızlaşabilir...

CIA, FBI VE BEYAZ SARAY'A MESAJ: ÇOK FENA KAYBEDİYORUZ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, CIA ve FBI'a gönderilen resmi mesajlarda ABD'ye karşı öfkenin her geçen gün daha da arttığı vurgulandı.

Umman'daki ABD Büyükelçiliği'nden gönderilen mesajda 'İletişim savaşında çok fena kaybediyoruz' ifadesi yer alırken, Kahire'deki ABD Büyükelçiliği'nden gönderilen mesajda ise Mısır devlet gazetesinden bir yorum yer aldı:

"Biden'ın Filistinlilere yönelik acımasızlığı ve umursamazlığı önceki tüm ABD başkanlarını aştı"

ANKETLERE DE YANSIDI

Biden'ın İsrail desteği sadece Arap dünyasında değil kendi partisinde de tepkilere neden oldu.

Associated Press haber ajansının yayınladığı ankete göre ABD'li demokratlar Biden'in İsrail-Hamas savaşına yaklaşımı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Mesajlar ortaya çıktı: Biden yönetimine İsrail uyarısı Washington ve Tel Aviv giderek yalnızlaşabilir...

Anket, demokratların yüzde 50'sinin Biden'ın çatışmayı yönetme şeklini onayladığını, yüzde 46'sının ise onaylamadığını gösteriyor.

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AP anket sonuçlarının Demokrat Parti'de derin bir çatlağa işaret ettiğini ve da bunun Biden'ın yeniden seçilme çabasını karmaşık hale getirebileceğini yazdı.

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