Girit açıklarında bir ‘tuhaf’ kurtarma operasyonu

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Açıklamada, Türkiye’den yola çıktıklarını söyleyen sığınmacıların, gemi ile ile birlikte “güvenli bir yere götürüldüğü” belirtildi. Skai televizyonu, Yunan Denizcilik Bakanlığı’nın, Avrupa Sınır Konuma Ajansı (FRONTEX) ile temasa geçip Türkiye’nin bir gemi göndererek, 400 sığınmacıyı geri almasını istediğini bildirdi.

GERİ Mİ İTİLECEK

Sivil toplum örgütlerinden “Aegean Boat Report” ise Yunan Sahil Güvenliği’nin bugüne kadarki en büyük “zorla geri itme” operasyonunu gerçekleştirebileceği endişesi ile AB ve uluslararası topluma derhal müdahale çağrısında bulundu. Örgüt açıklamasında geminin, perşembe günü, kötü hava şartları ve arızalanması nedeniyle Yunan Sahil Güvenliği’ni haberdar ederek, rotasını bu adaya çevirdiğini belirtti. Yunan güvenlik unsurlarının tekneye çıkması üzerine kontrolü sağlanan geminin römorkla çekildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Yunan Sahil Güvenlik gemisinin dün 400 Afgan sığınmacının bulunduğu gemiyi Türk karasularına doğru yönlendirdiği kaydedildi.