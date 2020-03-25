Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:00,
Genç ölümler artıyor
Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, risk grubunda olmayan genç vakaların artışı dikkat çekiyor.
Son olarak Panama’da, 13 yaşında bir kız çocuğu COVID-19’a bağlı olarak hayatını kaybetti. Nina Lakhani adlı kızın, kronik bir rahatsızlığı olup olmadığı bilinmiyor.* İran’da da 6 yaşında bir çocuğun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. * Hafta başında İngiltere’de, 18 yaşındaki bir genç COVID-19’a bağlı olarak yaşamını yitirmişti. * Geçen hafta Avusturya’da, kronik sağlık sorunları bulunan 28 yaşındaki Türk vatandaşı Yonca Akyol COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.* Çin’de 11 Şubat tarihinde 20 yaş altı bir ölüm kaydedilmişti.* Bu arada, Amerikalı 20 yaşındaki bir öğrenci İtalya’da virüs kaptığını, hastalığın kendisini sağır ettiğini, koku ve tat alma duyularını kaybettiğini öne sürdü.
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