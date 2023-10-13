Gazze Kaosa uyandÄ± Ä°srail kara saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor...

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Ä°srail Ordusu dÃ¼n gece yarÄ±sÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) yaptÄ±ÄŸÄ± acil bildirimle Gazze'deki yaklaÅŸÄ±k 1,1 milyon Filistinlinin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 24 saat iÃ§inde bÃ¶lgenin gÃ¼neyine taÅŸÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

Ä°srail bÃ¶lgede Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Ã¶nemli operasyonlar gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini aÃ§Ä±klarken BM bu talebin derhal iptal edilmesini istedi ve bÃ¶yle bir hareketin yÄ±kÄ±cÄ± sonuÃ§larÄ± olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±da bulundu.

Hamas ise bunun psikolojik bir baskÄ± olduÄŸunu belirterek Filistinlilere evlerinde kalmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.



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Emir, halihazÄ±rda Ä°srail'in hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve ablukasÄ± altÄ±nda yaÅŸamlarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden siviller ve yardÄ±m gÃ¶revlileri arasÄ±nda paniÄŸe yol aÃ§tÄ±.

BM Filistin MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi yetkilisi Ä°mad Ebu Alaa bÃ¶lgede bu kadar kÄ±sa sÃ¼rede tahliye edilemeyecek kadar Ã§ok insan olduÄŸunu vurgularken, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby, Filistinli sivillerin gÃ¼venli bir ÅŸekilde bÃ¶lgeden Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n bir yolunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

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Ä°srail'in sivillerin gitmesini istediÄŸi Gazze'nin gÃ¼ney bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bÃ¶lgedeki diÄŸer yerlerden Ã§ok farklÄ± bir durumda deÄŸil.



Binlerce yerinden edilmiÅŸ insanÄ±n oraya sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ± nedeniyle BM tarafÄ±ndan iÅŸletilen okullar zaten dolu. SÄ±nÄ±flarda en az 60 kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.



Yani Ã¶zetle 1.1 milyon kiÅŸiye adres gÃ¶sterilenÂ Gazze'nin gÃ¼neyinde ne barÄ±nma tesisi var, ne de ulaÅŸÄ±m imkanÄ±.



Peki Ä°srail'in bu uyarÄ±sÄ± ne anlama geliyor? BÃ¶lgede yaÅŸayan 1,1 milyon Filistinlinin 24 saatte tahliyesi mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?

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Avustralya'nÄ±n eski LÃ¼bnan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ian Parmeter, Aljazeera'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada konuya iliÅŸkin Ã§arpÄ±cÄ± deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Ä°srail'in Gazze'ye yÃ¶nelik kara saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n muhtemelen hafta sonu baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Parmeter operasyonun aÄŸÄ±r kayÄ±plarla sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti:

"Ä°srail'in karadan girmesi halinde Ã§ok sayÄ±da askeri personel kaybedeceÄŸi aÃ§Ä±k. Gazze'de de korkunÃ§ sivil kayÄ±plarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± varsayÄ±yoruz."



Ä°SRAÄ°L'Ä°N 'Ä°Ã‡ERÄ° GÄ°RÄ°YORUM' UYARISI "DAHA Ã–NCEKÄ° SALDIRILARI GÃ–LGEDE BIRAKACAK"

Ä°srail'in 1,1 milyon Filistinlinin 24 saat iÃ§inde tahliye edilebileceÄŸi gibi bir yanÄ±lsamaya kapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Parmeter, "Bu sadece Ä°srail'in iÃ§eri gireceÄŸine dair bir uyarÄ±ydÄ±" dedi.

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Ä°ndependent de Ä°srail'in kara saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in son hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek bu saldÄ±rÄ±nÄ±n daha Ã¶ncekileri gÃ¶lgede bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.Â

BugÃ¼n bÃ¶lgeden gelen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde bazÄ± sivillerin eÅŸyalarÄ±nÄ± toplamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, sosyal medyadan paylaÅŸÄ±mda bulunan bazÄ± Filistinliler vatanlarÄ±nÄ± bir kez daha terk etmeyeceklerini belirterek tahliye emrini reddettiler.

