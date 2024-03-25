'Galler Prensesi Kate yeniden mağdur edildi' Hükümet kaynakları çılgın saldırılar için 3 ülkeyi işaret ediyor...

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Galler Prensesi Kate Middleton hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlara yayımladığı video mesajla son verdi ve kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Ancak ne Prenses'in açıklaması ne de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sosyal medya trollerine yönelik kınaması, sosyal medyadaki çılgınca yorumların önüne geçemedi.

ÇILGIN KOMPLO TEORİLERİNİN ARKASINDA DÜŞMAN DEVLETLER Mİ VAR?

İngiliz Telgraph gazetesinde yer alan habere göre, üst düzey hükümet yetkilileri, Prenses 'in sağlığıyla ilgili çılgın komplo teorilerinin ve internette yayılan söylentilerin arkasında düşman devletlerin olduğundan şüpheleniyor.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan bir hükümet kaynağı konuya ilişkin açıklamasında "Düşman devletlerin yöntemlerinden biri istikrarı bozmaktır.Bu seçimlerimizin ya da kurumlarımızın meşruiyetinin altını oymak olabilir" ifadelerini kullandı.



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Whitehall kaynakları ülkeyi istikrarsızlaştırmak için Galler Prensesi hakkındaki dezenformasyonu körüklediğine inanılan ülkeler arasında Çin, Rusya ve İran'ın olduğunu öne sürerken, siber saldırı dalgasının Çin'e yönelik yeni yaptırımların arefesinde gelmesi iddiaları güçlendiriyor.

Telegraph gazetesindeki habere göre, Çin devletinin müdahale tehdidi bugün Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden tarafından Parlamento'da gündeme getirilecek.

Dowden'ın geçen yıl Seçim Komisyonu'na yapılan ve 40 milyon seçmeni etkileyen saldırının arkasında Çin'in olduğunu söylemesi bekleniyor.



Bu arada parlamentonun güvenlik direktörü Alison Giles de, Çin'e karşı tutumları nedeni ile karşı karşıya kaldıkları tehditler hakkında milletvekillerine bilgi verecek.



PRENSES YENİDEN MAĞDUR EDİLDİ

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Dijital Nefretle Mücadele Merkezi genel müdürü Imran Ahmed, BBC'ye yaptığı açıklamada sosyal medya saldırılarını 'çılgınlık' olarak değerlendirdi ve bunun Kraliyet ailesine "zarar verdiğini" vurguladı.



Ahmed, Galler Prensesi'nin yaşadığı tıbbi acil durum sırasında sosyal medyanın komplo teorileri ile dolup taştığını ve bunun milyonlarca insana ulaştığını söyledi ve ekledi;

"Beni gerçekten rahatsız eden şey Prenses'in 'hemen ortaya çıkmadığı için suçlanarak' yeniden mağdur edildiğini görmek oldu. Sosyal medyanın insanları son derece kişisel olabilecek şeyler hakkında konuşmaya zorlamasının tamamen insanlık dışı olduğunu düşünüyorum."



KANSER TEŞHİSİ HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

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Kate Middleton video mesajında kanser teşhisinin Ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından yapılan testlerle konulduğunu söyledi. Kanserin türüne ilişkin detay vermedi. Kensington Sarayı da bu bilgiyi paylaşmadı. Bir saray sözcüsü “Özel sağlık bilgileriyle ilgili detayları paylaşmayacağız. Prensesin de herkes gibi mahremiyet hakkı vardır” dedi.

Middleton videosunda, sağlık ekibinin tavsiyeleri üzerine önleyici kemoterapiye başladığını söyledi.

Kemoterapi kanser hücrelerini öldüren ilaçlara verilen genel bir isim. Bunlar hap alınabildiği gibi serumla da enjekte edilebiliyor. Önleyici kemoterapi ise, bir ameliyattan sonra kanserin geri gelmesi ihtimalini azaltmak için uygulanan tedaviye deniyor.

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Buna ne sıklıkta ve ne kadar uzun süreceği kanserin türüne ve yayılma hızına göre belirleniyor.