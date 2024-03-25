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Tüm gözler Putin'e çevrildi! 'Cevabı şiddetli ve acımasız' olacak

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#Rusya#Moskova#Saldırı
Tüm gözler Putine çevrildi Cevabı şiddetli ve acımasız olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 11:19

Rusya'nın başkenti Moskova'daki kanlı saldırının yankıları devam ederken Batı medyasında yer alan analizlerde Rusya'nın saldırıya tepkisinin şiddetli ve acımasız olacağı öne sürüldü.

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Rusya, Cuma akşamı Başkent Moskova'daki Crocus Belediye Binasına düzenlenen silahlı saldırı ile sarsıldı. 130'dan fazla insanın hayatını kaybettiği saldırıyı DAEŞ üstlendi.

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DAEŞ'İN AVRUPA TOPRAKLARINDA ÜSTLENDİĞİ EN ÖLÜMCÜL SALDIRI

İsimleri Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Muhammadsobir Fayzov ve Shamsidin Fariduni olarak duyurulan 4 şüpheli Rusya’da mahkemeye çıkarılırken, saldırı DAEŞ'in Avrupa topraklarında üstlendiği en ölümcül saldırı oldu.

Tüm gözler Putine çevrildi Cevabı şiddetli ve acımasız olacak


Her ne kadar saldırganlar yakalanıp mahkemede suçlarını itiraf etseler de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Rus lider saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Teröristlerin tüm suç ortaklarını tespit edip cezalandıracağız. Teröristleri yalnızca intikam bekliyor. Gelecekleri yok" ifadelerini kullanmıştı.

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PUTİN'İN TEPKİSİ ACIMASIZ OLACAK

Batı medyasında yer alan analizlerde Putin'in saldırıya tepkisinin 'şiddetli' ve 'acımasız' olacağı öne sürüldü.

Guardian gazetesi saldırganların yayınlanan fotoğraflarına dikkat çekerek, hepsinin yüzlerinde gözle görülür darp izleri olduğunu, şüphelilerden birinin mahkemeye tekerlekli sandalye ile getirildiği yazdı. Saldırıyı DAEŞ üstlenmesine rağmen Putin'in oklarını Ukrayna'ya yönelttiğini yazan gazete ayrıca Rusya'daki Müslüman azınlıkların bir baskı dalgasıyla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

Tüm gözler Putine çevrildi Cevabı şiddetli ve acımasız olacak

"RUSYA'NIN CEVABI AŞIRI ŞİDDET OLACAK"

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden doçent Matthew Sussex, BBC News'e yaptığı açıklamada Rusya'nın saldırıya cevabının 'aşırı şiddet' olacağını iddia etti ve 2002 Moskova tiyatro kuşatması ve 2004 Beslan okul kuşatması sonrasında olanları hatırlattı.

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"Belki de saldırıları kimin gerçekleştirdiği o kadar önemli değildir. Önemli olan sadece Rus hükümetinin kime karşılık vereceğidir"

Tüm gözler Putine çevrildi Cevabı şiddetli ve acımasız olacak


ABD MEDYASI: SALDIRI PUTİN'İN LİDER İMAJINI ZEDELEDİ

ABD medyası ise Moskova'daki saldırının Putin'in lider imajını zedelediğini ne sürdü.

Washington Post Gazetesi'nde yer alan analizde, "Saldırganların otomatik silahlarla konsere giden masum insanları soğukkanlılıkla öldürdüğü ve Rusya'nın başkentinin en popüler eğlence mekanlarından birini ateşe verdiği korkunç görüntüler Putin'in Rusya'yı güçlü ve dirençli olarak sunma çabalarını boşa çıkardı." ifadeleri dikkat çekti.

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#Rusya#Moskova#Saldırı

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