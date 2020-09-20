FransÄ±zlarÄ± korku sardÄ± Dikkat Ã§eken yazÄ±: TÃ¼rkiye geri dÃ¶ndÃ¼

Fransa merkezli baÄŸÄ±msÄ±z bir Katolik haber sitesi Aleteiaâ€™da TÃ¼rkiye hakkÄ±nda dikkat Ã§ekici bir yazÄ± yayÄ±nlandÄ±. â€™TÃ¼rkiye geri dÃ¶ndÃ¼â€™ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±da, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun Akdeniz emelleriyle yeniden baÄŸ kuran TÃ¼rkiyenin Avrupa Ã¼lkelerinin zayÄ±flÄ±klarÄ±na zÄ±t bir kararlÄ±lÄ±k ve gÃ¼Ã§ gÃ¶sterdiÄŸi vurgulandÄ±. YazÄ±da, TÃ¼rkiyenin stratejik bir amaÃ§la DoÄŸu Akdenizde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ hidrokarbon arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, karasularÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin eski TÃ¼rk-Yunan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda yeni bir bÃ¶lÃ¼m aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. TÃ¼rkiyeâ€™nin, dÃ¼nyanÄ±n varoluÅŸundan beri bÃ¼tÃ¼n uluslarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi kendi menfaatlerini savunduÄŸuna iÅŸaret edilen yazÄ±da, Fransaâ€™nÄ±n â€™TÃ¼rkiyenin Akdenizâ€™deki emellerini yÄ±kmak iÃ§inâ€™ Yunanistanâ€™Ä± desteklemeyi tercih ettiÄŸi belirtildi. YazÄ±da ayrÄ±ca TÃ¼rkiyedeki mevcut yÃ¶netimin DoÄŸu Akdenizdeki soruna sebep olarak bahane edilmesine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± gerilimin ErdoÄŸan liderliÄŸindeki AK Parti dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir hÃ¼kÃ¼metle de yaÅŸanabileceÄŸi dile getirilerek, "Ã–te yandan TÃ¼rkiye bize savaÅŸ aÃ§mayacak ve yarÄ±n sabah topraklarÄ±mÄ±zÄ± iÅŸgale kalkÄ±ÅŸmayacak" ifadelerine yer verildi.

TÃœRKÄ°YE YENÄ°DEN SAYGI VE KORKU UYANDIRIYOR

Aleteia sitesindeki yazÄ±da, "Bununla birlikte, bu anlaÅŸmazlÄ±k klasik olsa da, Recep Tayyip ErdoÄŸanÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gelmesinden bu yana TÃ¼rkiyenin geÃ§irdiÄŸi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m dikkate deÄŸer. Bu Ã¼lke bir ÅŸekilde kendi medeniyet ve dini temellerini yeniden keÅŸfetme, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸunun tarihsel anlatÄ±sÄ±nÄ±n baÄŸlarÄ±nÄ± yeniden kurma sÃ¼recinde. Denizlerdeki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶tesinde, bu boyutun da Avrupa Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan ciddiye alÄ±nmasÄ± gerekir" deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

YazÄ±da â€™ZayÄ±f Bir Avrupaâ€™ ara baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ise ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸler sÄ±ralandÄ±:

"Ä°ÅŸte Avrupa kapÄ±larÄ±ndaki bu bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeye dair yeni durum: yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼, nÃ¼fus, medeniyet ve tarih bakÄ±mÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke; gururlu, genÃ§ ve kalabalÄ±k bir halk ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. KiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen GSMH iyi seviyede ve borÃ§lanmasÄ± Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼. Ekonomi, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitimi bir araya getiren Ä°nsani GeliÅŸme Endeksi yÃ¼ksek seviyelerde. Ve Ã¶nemli bir askeri gÃ¼Ã§. Bu bÃ¼yÃ¼k Ã¼lke giderek tarihine, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne ve dini Ä°slama baÄŸlÄ± bir gÃ¼Ã§-medeniyet haline geliyor. Bir ÅŸekilde TÃ¼rkiye yeniden saygÄ± ve korku uyandÄ±rÄ±yor. Avrupa Ã¼lkeleri ise bunun aksine daha az saygÄ± ve korku uyandÄ±rÄ±yor. BugÃ¼n Avrupa Ã¼lkeleri TÃ¼rkiyeyi gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lan demografi, kÃ¼ltÃ¼rel ve dini kimlik ile gÃ¼Ã§-medeniyet aÃ§Ä±sÄ±ndan zayÄ±flar."

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