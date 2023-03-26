Fransa'dan teröristlere 'onur nişanı'

Güncelleme Tarihi:
Fransa senatosu skandal bir törene ev sahipliği yaptı.
Senato, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG YPJ'nin sözde sözcülerini ağırladı.
Fransız-Kürt Girişimciler Birliği tarafından organize edilen resepsiyonda YPJ'nin sözde Sözcüsü Rûksan Mihemed ile YPG'nin sözde Sözcüsü Nûrî Mehmûd’a onur madalyası verildi.
Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi.
Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent o buluşmaya ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
CUMHURBAŞKANI HOLLANDE KONUK ETMİŞTİ
PKK'lı teröristlere destek veren ülkelerin başında gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Hollande, terörist başı Salih Müslim'i 2017 yılının Mayıs ayında Elysee Sarayı'nda konuk etmişti.
Hollande ile başkent Paris'te bulunan Elysee sarayında bir araya gelen terörist başı Müslim'in DAEŞ karşısında Fransa'dan destek istediği belirtildi..