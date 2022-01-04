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Fransa’da yıllık enflasyon oranı yüzde 2.8 oldu

#Fransa#Asgari Ücret#Enflasyon
Fransa’da yıllık enflasyon oranı yüzde 2.8 oldu

Fransa'da yıllık tüketici enflasyonu yüzde 2.8 olarak açıklandı.

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Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi Fransa’da Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) 2021 yılına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 2.8 oldu. Enerji fiyatları ise 1 yılda yüzde 18.6 artış kaydetti. Gıdadaki fiyat artışı yüzde 1.4 olurken, taze ürünlerdeki artış yüzde 3.3, mamul ürünler ise yüzde 1.2 arttı. AB uyumlu yıllık enflasyon oranı ise yüzde 3.4 oldu. Kasım ayında açıklanan oranla aynı olan AB uyumlu yıllık enflasyon oranı, son 13 yılın en yüksek seviyesinde kaldı.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, enflasyonun Fransa ve Euro bölgesinde zirveye yakın olduğunu açıkladı. De Galhau, "Buna çok dikkat etmekle birlikte yıl boyunca arzdaki sıkıntıların ve enerji üzerindeki gerilimlerin kademeli olarak azalacağını düşünüyoruz” dedi.

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ASGARİ ÜCRET YÜZDE 3.1 ARTTI

Asgari ücret geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 2.2 arttırılmıştı. Enflasyon nedeniyle de 1 Ocak'ta yüzde 0.9 oranında arttırılırken, yeni artışla birlikte 1 yılda toplamda yüzde 3.1 oranında artmış oldu. Böylece aylık brüt asgari ücret bin 589.47 Euro'dan bin 603 euroya yükseldi. Net asgari ücret ise bin 231 Euro’dan bin 269 Euro’ya yükseldi.

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#Fransa#Asgari Ücret#Enflasyon

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