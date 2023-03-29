Fransa'da 'utanç veren' görüntüler! Polis taciz ve 'cinayete teşebbüs' ile suçlanıyor

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Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören düzenlemeye tepki gösteren Fransızlar dün bir kez daha Paris sokaklarına döküldü.

Ülkedeki protestolar geçtiğimiz haftalarda daha barışçıl devam etse de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakması ülkedeki gerilimi tırmandırdı. Geçtiğimiz hafta 1 milyondan fazla kişi emeklilik yaşını protesto etmek için sokağa çıktı.



Başkentte 5 bin 500 polisin görev yaptığı gösterilerde 78 kişi gözaltına alındı

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Yüzlerce göstericinin gözaltına alındığı eylemler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Kralı III. Charles'ın ülkeye düzenleyeceği ziyareti ertelemek zorunda kaldı.Bugün uluslararası ajansların servis ettiği görüntülerde Fransız polisinin protestoları bastırmak için orantısız güç uyguladığı görüldü.Polislerin kaldırımdaki göstericilere copla sert müdahalede bulunduğu anlar sosyal medyada infiale neden oldu.Macron hükümeti tartışmalı yasa konusunda geri adım atmayacağını defalarca kez belirtti.Dün İçişleri Bakanı Gerald Darmanin korkutan bir uyarıda bulunarak yurtdışından gelen binden fazla radikal unsurun Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Dijon, Bordeaux ve diğer şehirleri hedef alacağını öne sürdü ve alınan önlemlerin sertleşeceğinin sinyalini verdi.Fransız basınında çıkan haberlere göre, sendikalar protestoların bir sonraki turu için yeni bir tarih olarak 6 Nisan'ı belirledi. Protestocular geri adım atmamak konusunda kararlı ve Cumhurbaşkanı Macron'usuçluyorlar.

Fransız Liberation gazetesinde yer alan bir habere göre, Deux-Sèvres şehrindeki protestolarda yaralanan 32 yaşındaki bir adamın ailesi 'cinayete teşebbüs' suçundan polis hakkında şikayette bulundu.

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Göstericinin başından ağır bir şekilde yaralandığı ve komada olduğu öğrenilirken, Niort savcılığı ölümcül yaranın kaynağının belirlenmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü ve davayı askeri yetkinliği nedeni ile Rennes savcılığına devretti.



Nobel edebiyat ödüllü Fransız yazar Annie Ernaux, protestolara katılan dört kız öğrencinin polis tarafından cinsel saldırıya uğradığını söylemesinin ardından kapsamlı bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu.

Fransa'yı ayağa kaldıran iddiaya göre 4 kız öğrenci 14 Mart'ta Nantes şehrinde katıldıkları protestolar sırasında polisler tarafından taciz edildi ve aşağılayıcı bir muameleye maruz kaldı. Polis ise taciz suçlamalarını "iftira" olarak nitelendirdi ve öğrencileri şiddet içeren davranışlarla suçladı.

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Polisler hakkındaki iddialar sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar durumu 'utanç verici' olarak değerlendirildi.



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Fransa Ulusal polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, emeklilik reformuna karşı gösterilerin başladığı Ocak ayından bu yana polislere yönelik 17 adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının parlamentoya sunulmadan kabul edildiği 16 Mart'tan bu yana polislere yönelik 11 soruşturma açıldığını açıkladı.Fransız polisi ayrıca insan hakları grupları ve avukatlar tarafından protestoları bastırmak için keyfi gözaltı işlemi yapmakla suçlanıyor.Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten yasa geçen hafta Senato'da kabul edilmiş ancak parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki oylamaya dakikalar kala hükümet Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakmış ve meclis oylaması olmadan yasayı yürürlüğe koyma kararı almıştı.

Macron hükümeti, Meclis’te yapılan güven oylamasını az bir farkla da olsa kazanmıştı.