Fransa’da Türk camisine saldırı

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Öncesi sabah yapılan saldırıda caminin duvarlarına İslam karşıtı ve Nazi yanlısı mesajlar yazıldı. Cami duvarına, “İslam Avrupa’dan dışarı” ve (İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası için savaşan ve genelde Fransız gönüllülerden oluşan) “Charlemagne Tümeni” yazılmasına ilişkin Orne Valiliği’nden yapılan açıklamada saldırı kınanırken, devlet birimlerinin Müslüman karşıtı eylemlerin önlenmesi için teyakkuzda olacakları güvencesi verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de sosyal medya mesajında, olayı kınadığını ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.