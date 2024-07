Fransa siyasi bir felce hazırlanıyor! 200 milyar Euro'luk fatura: Sonuçlar AB'ye de, Euro'ya da zarar verebilir...

Haberin Devamı

Avrupa'nın nefesini tutup beklediği Fransa seçimlerinin ikici turu dün gerçekleştirildi. Aşırı sağ korkusu ile ittifaka giden sol, seçimlerde büyük bir sürprize imza attı. Sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ittifakı ikinci oldu. İlk turu birinci tamamlayan aşırı sağcı Ulusal Birlik ise bu kez umduğunu bulamadı ve üçüncü oldu.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, hiçbir parti 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te 289 milletvekili çıkarıp salt çoğunluğu elde edemedi.



Her ne kadar ülkedeki aşırı sağ korkusu yenilse de, sonuçlar Fransız siyaseti için birden fazla senaryoyu gündeme getiriyor. Batı medyasına göre Fransa'da kaos artık kaçınılmaz.



La Libération gazetesi bugün okuyucularının karşısına 'çılgınlık' manşeti ile çıktı.

"BEKLENMEDİK ZAFERE TÜM ÜLKE BİRLİKTE AĞLADI"

Fransa'nın en büyük gazetelerinden biri olan Le Monde, seçim sonuçlarını duyurduğu haberinde sol seçmenin sonunda rahat bir nefes aldığını, RN seçmeninin ise büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu yazdı. Şimdiye kadar tüm anketlerin RN'yi işaret ettiğini hatırlatan Le Monde, beklenmedik zafere tüm ülkenin 'birlikte ağladığını' yazdı.



France 24, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen 'inaçıklamasını ön plana çıkarırken, Le Figaro uluslararası tepkileri okuyucuları ile paylaştı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un partisinden bir vekil Fransa'daki seçim sonuçlarınıdiye değerlendirirken İspanya'nın sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa ve İngiltere'nin aşırı sağı reddedip sosyal sola sıkı sıkıya bağlı kalmayı tercih etmesini memnuniyetle karşıladı.

CNews, seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından, başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bazı gerginler yaşandığını yazdı. Sol seçmenin zafer kutlaması kısa bir süre içinde sağ karşıtı gösterilere dönüştü. Bazı göstericiler sokaklardaki eşyaları ateşe verip polise taş ve havai fişek fırlatırken, güvenlik güçleri protestoculara biber gazı ile müdahale etti.



İngiliz Guardian gazetesi seçim sonuçlarının belli olması ile Fransa'da 'siyasi çıkmazın' ufukta belirdiğini yazdı.

Telegraph gazetesi ise Macron'un Sol'la ittifak kurma kararının Fransız ekonomisi açısından çok ciddi sonuçları olabileceğini yazdı. Gazeteye göre sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire - NFP) verdiği taahhütlerin yıllık maliyeti yaklaşık 95 milyar euro.

Ekonomistler programın muhtemelen 100 milyar ila 200 milyar Euro'luk ek bir tutara ulaşabileceğini ve bunun Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisini vergi ve harcamalar konusunda Brüksel ile bir çatışma rotasına sokabileceğini öne sürüyor.

Invesco'nun küresel piyasa stratejisti Kristina Hooper da aşırı solun dahil olduğu bir hükümetin Fransa için daha olumsuz olacağını öne sürerek "Artan siyasi belirsizlik göz önüne alındığında sonuç piyasalar tarafından iyi karşılanmayacak. Bu ayrıca Avrupa Birliği'nin gücüne zarar verip Euro'yu zayıflayabilir" dedi.



Telegraph ayrıca seçim sonuçlarının Macron için bir zafer olmadığını ve siyasi belirsizliğin Meclis'i felç edebileceğini öne sürdü.





Dailymail gazetesi ise "Fransa şimdi başbakan ve Ulusal Meclis'e kimin başkanlık edeceğini belirlemek için haftalarca sürecek siyasi entrikalarla karşı karşıya. Macron ise ülkesini, iç politikalarının çoğuna karşı çıkan bir başbakanla yönetme ihtimaliyle karşı karşıya." yorumunda bulundu.



FRANSA HER ZAMANKİNDEN DAHA BÖLÜNMÜŞ HALDE, SİYASİ FELÇ KAPIDA



ABD'li New York Times gazetesi, Fransa'nın derin bir siyasi belirsizlikle karşı karşıya kaldığını öne sürdüğü haberinde ünlü siyaset bilimci Alain Duhamel'ın sözlerine yer verdi: "Fransa her zamankinden daha bölünmüş durumda. Macron'un seçim çağrısının kötü bir fikir olduğunu hep beraber öğrendik" NYT'ye göre Fransa 'siyasi bir felce' hazırlanıyor.







Washington Post 'Aşırı sağın yükselişi, solun yükselişiyle beklenmedik bir darbe aldı' başlıklı haberinde "Fransa şimdi aylarca sürebilecek siyasi felç ve belirsizlikle karşı karşıya kalabilir. Hiçbir ittifak, Parlamento'nun güçlü alt kanadı olan Ulusal Meclis'te çoğunluk için gereken 289 sandalyeyi güvence altına alamadı." ifadelerini kullandı.



FRANSA UZUN BİR İSTİKRARSIZLIK DÖNEMİNE GİRECEK

CNN'in 'Macron'un kumarı aşırı sağı iktidardan uzak tuttu, ancak Fransa'yı kaosa sürükledi' başlıklı analizinde seçim sonuçlarının tüm ülkeyi şaşırttığı vurgulandı.



Hiçbir parti ya da ittifakın 289 sandalyeye ulaşamamasının Ulusal Meclis'i her zamankinden daha fazla parçalayabileceğini öne süren CNN "Kesin olan bir şey var ki, Fransa, üç karşıt bloğun koalisyon kurmaya çalışması ya da kendilerini felç etmesi nedeniyle uzun bir istikrarsızlık dönemine girecek. Bu kadar bölünmüş bir parlamentoda, büyük yapısal reformlar için hiçbir umut yok; en iyi umut bireysel yasa tasarılarını oylamaya sunmak için geçici ittifaklar kurmak" ifadelerini kullandı.