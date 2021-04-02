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Dünya
DHA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 21:56 | Son Güncelleme:

Fransa'da PKK'ya darbe! 7 tutuklama

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Fransa'da PKK'ya darbe! 7 tutuklama

Fransa'da PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve terörün finansmanı ile terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Fransa'da geçtiğimiz hafta PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve terörün finansmanı ile terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7si tutuklandı. Fransız emniyet güçleri, PKK/KCK’ya yönelik 23 Mart 2021’de başkent Paris, Marsilya ve Draguignan’da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlarda 4'ü savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi terörün finansmanı ve terörist bir yapıyla bağlantılı organize grup olarak gasp suçlamalarıyla 26 Mart 2021de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken; bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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