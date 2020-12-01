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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 01.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fransa’da o madde yeniden yazılacak

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Fransa’da o madde yeniden yazılacak
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Fransa’da günlerdir yoğun protestolara neden olan Genel Güvenlik Yasası tasarısının tartışmalı 24’üncü maddesi geri çekiliyor.

Güvenlik güçlerinin görüntülerini, kimliklerini belli edecek şekilde yayınlayanlara bir yıl hapis ve 45 bin Euro’ya kadar para cezası verilmesini öngören madde iptal edilmeyecek, ancak baştan yazılacak. Yeni metinde, güvenlik birimlerini korumak ile basın özgürlüğünü güvence altına almak arasında denge kurulmaya çalışılması bekleniyor. Muhalefet ve toplumdan gelen baskı üzerine geri adım atılan söz konusu madde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçmesini istediği yasa tasarısının en kritik unsurlarındandı.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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