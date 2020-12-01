Fransa’da o madde yeniden yazılacak

Güvenlik güçlerinin görüntülerini, kimliklerini belli edecek şekilde yayınlayanlara bir yıl hapis ve 45 bin Euro’ya kadar para cezası verilmesini öngören madde iptal edilmeyecek, ancak baştan yazılacak. Yeni metinde, güvenlik birimlerini korumak ile basın özgürlüğünü güvence altına almak arasında denge kurulmaya çalışılması bekleniyor. Muhalefet ve toplumdan gelen baskı üzerine geri adım atılan söz konusu madde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçmesini istediği yasa tasarısının en kritik unsurlarındandı.