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Fransa'da 'Daltonlar' tedirginliği! Her yerdeler...

#Fransa#Daltonlar#Dünya
Fransada Daltonlar tedirginliği Her yerdeler...

Fransa'da, arkadaşlarının klip çekimi sırasında motosikletle tehlikeli sahneler sergilediği gerekçesiyle tutuklanmasını protesto eden bir grup rapçinin, yüzleri maskeli ve "Dalton Kardeşler" kostümlü eylemleri yetkilileri tedirgin ediyor.

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Lyon kentinde, rapçilerden oluşan bir grup, ağustostaki klip çekimi sırasında motosikletli sahnelerinde "trafik kurallarını hiçe saydığı ve paniğe neden olduğu" gerekçesiyle 9 ay hapse mahkum edilen "Many-GT" lakaplı Mehdi Fiad isimli rap şarkıcısının serbest bırakılması için birkaç aydır sarı çizgili elbiselerle motosikletli eylemler düzenliyor.

Fransada Daltonlar tedirginliği Her yerdeler...


Red Kit çizgi filmindeki Dalton kardeşlere benzer kostümler giyerek caddelerde motosikletleriyle "taşkınlık" yapan grup, yer yer futbol maçlarında kostümleriyle sahaya dalıyor, bazen de hapishaneler dahil resmi binaların duvarlarına tırmanıyor.

YETKİLİLER TEDİRGİN

Lyon başta olmak üzere Fransa'daki yetkilileri tedirgin eden "Daltonlar", eylemlerini sonlandırmak için arkadaşları Many-GT'nin serbest bırakılmasını şart koşuyor.
Fransada Daltonlar tedirginliği Her yerdeler...


Son olarak internette yayılan görüntülerde kentteki Lyon-Corbas Hapishanesinin duvarına ve üzerindeki metal tellere tırmanan bir gösterici "Dalton"un, önce bağırdığı, sonra da duvardan atlayıp motoruyla oradan uzaklaştığı görülüyor.

Lyon'da 4 Kasım'daki Olimpik Lyon ve Sparta Prague karşılaşmasının devam ettiği sırada, iki genç "Dalton", sahaya fırlayarak turlar atmış ve maçın bir süreliğine durmasına neden olmuştu.

Fransız polisi "Daltonlar"dan bazılarını teşhis etse de eylemlere katılan bazıları ise hala aranıyor.
Fransa'da Twitter'da zaman zaman "trend topic" olan "Daltonlar"ın, Lyon'daki bir sonraki hamleleri merak konusu oldu.

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