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Pandemi süresince açılmayan tek ülke! Bedeli ağır oldu...

#Tayvan#Koronavirüs#Kovid-19
Pandemi süresince açılmayan tek ülke Bedeli ağır oldu...

Uyguladığı 'Sıfır Kovid' politikası ile pandeminin başında bir başarı hikayesine imza atan Tayvan, Kovid sonrası dünyaya yeniden katılmaya hala direniyor. Uygulanan katı kısıtlamaların ekonomik olarak bedeli çok ağır oldu, tedarik krizi sonrası ülkede temel gıda maddeleri bile bulunamaz hale geldi.

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Pandeminin en ateşli dönemlerinde çevresindeki ülkeler virüsle boğuşurken, 24 milyonluk nüfuslu Tayvan, koronavirüsten en kötü şekilde etkilenen Japonya ve Güney Kore'ye komşu olmasına rağmen günlük vaka sayısını 100'lü rakamların altında tutmayı başardı.

PANDEMİNİN BAŞARI HİKAYESİYDİ

Tayvan'ın 'Sıfır Kovid' politikası salgının başında tüm dünyanın ilgisini üstüne topladı ve bir başarı hikayesi olarak kayıtlara geçti.

Pandemi ile mücadele kapsamında dünya genelinde yoğun aşılamanın başlaması ile birçok ülke virüsle yaşamayı kabul edip, sıkı tedbirleri kaldırıp normalleşmeye başladı. Ancak Tayvan diğer ülkelerin aksine sıkı sıkıya kapanmaya devam etti. Ülkede kapalı sınırlar, sıkı karantina, yoğun vaka takibi ve yaygın zorunlu maske takma zorunluluğu hala devam ediyor.

HİKAYE TERSİNE DÖNÜYOR

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Koronavirüs pandemisinin ilk 18 ayı boyunca Tayvan'da hayat adeta kutsanmıştı. Çin, Avrupa ve Asya'da şehirler karantinaya alınırken ve ölü sayısı milyonları bulurken Tayvan'da hayat neredeyse normaldi. Ülke vaka önleme ve hızlı ortadan kaldırma stratejisi sayesinde,  dünyaya göre nispeten düşük 16.430 vaka ve 847 ölüm kaydetti. Ancak değişen dünya ile Tayvan'ın başarı hikayesi de tersine dönmeye başladı.

Tayvan şimdilerde Çin ve Hong Kong'un yanı sıra , Kovid sonrası dünyaya yeniden katılmaya direnen ve bunun ekonomi ve halk için ne anlama geldiğiyle boğuşan birkaç ülke arasında yer alıyor .

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BEDELİ AĞIR OLDU

Kapalı sınırlar uluslararası turizmi ezdi, ticareti engelledi ve tedarik zinciri sorunlarını şiddetlendirdi. Ülkeler arası yapılan hava posta hizmetleri askıya alındı. Aileler ayrıldı, geçim kaynakları ciddi şekilde zarar gördü.

TEMEL GIDA MALZEMELERİ BULUNAMIYOR

Halk tedarik krizinin vurduğu ülkede ekmek gibi temel gıdaları bile satın alamadığı için zor günler geçiriyor.

SIFIR-KOVİD POLİTİKASI ARTIK UYGULANAMAZ

Oregon Eyalet Üniversitesi'nin küresel sağlık merkezi müdürü Prof Chunhuei Chi Tayvan'ın koronavirüs politikası ile ilgili, "Bu stratejiyi ne kadar sürdürebilirler, bunun bir bedeli var. Dünyanın geri kalanı benzer bir yaklaşımı benimsemiş olsaydı, sıfır-kovid sürdürülebilir bir strateji olduğunu kanıtlayabilirdi ama artık uygulanamaz hale geldi" dedi.

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#Tayvan#Koronavirüs#Kovid-19

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