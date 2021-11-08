Konser faciasına tepkiler büyüyor... İnsanlar ölürken şarkı söyledi: Travis Scott hedefte!

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ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı festival alanında büyük bir trajedi yaşandı.

Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivalindeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu. Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken sekizi kurtarılamadı. 50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.

Yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Travis Scott, "Yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım bundan etkilenenlerle ve aileleriyle" dedi ve ekledi: Trajik ölümlerin soruşturulması sürecinde Houston polisine tam desteğimi sunuyorum. Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım.

Ancak Scott'ın bu açıklaması tepkileri dindirmek yerine daha da artırdı zira gerek ABD basını gerekse dünya kamuoyunda tüm manşetler şarkıcının insanların ezilmesine ve seyircilerin canhıraş tepkilerine rağmen konserine devam etmesiyle ilgili. Guardian'da yer alan habere göre yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı konserde yaşananlara rağmen sahneden inmeyen ve konsere devam eden Travis Scott'ı yüklü tazminat davaları bekliyor olabilir...

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Konser organizatörleri yaşanan faciayı ABD tarihindeki en büyük konser facialarından biri olarak tanımlarken ilk yardım ekiplerinin konser alanına girmesi ve yere düşerek yaralanan insanlara müdahale etmeye başlamasının bile sahnedeki ünlü rapçiyi durduramamış olması eleştiri oklarını Scott'a yöneltti.

Washington Post'ta yer alan analizde konser olayların başlamasından sonra bir saat daha devam etti. sosyal medyada yer alan videolarda insanların kalabalıkta bir anda yere yığılıp bilincini kaybettiği anlar saat 21.39'da başladı. Konserin sona ermesi ve Scott'ın sahneden inmesi ise 22.15'te gerçekleşti.

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Arada geçen zamanda ise izleyicilerin sürekli olarak bağırarak "İnsanlar ölüyor konseri bitir" diye bağırdığı, seslerini Travis Scott'a ve konser görevlilerine duyurmaya çalıştığı konser alanından paylaşılan videolarda açıkça görülüyor.

Cep telefonun kamerasıyla çekilmiş ve sosyal medyada 8 milyondan fazla izlenen bir videoda seyircilerin arasındaki bir kadının kamera platformuna tırmanarak "Burada biri ölüyor. Şovu durdurun, konseri durdurun!" dediği duyuluyor. Kameraman ise bu haykırışlara aldırmadan onu platformdan indiriyor.

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Yetkililer hayatını kaybedenlerin otopsilerinin kısa sürede tamamlanacağını ve cenazelerin ailelere teslim edileceğini açıkladı. Bu süreç sonunda ise milyon dolarlık tazminat davalarının açılması bekleniyor. Dava açılacak kişilerin arasında festival düzenleyen komite, güvenlik şirketleri ve Travis Scott'ın kendisi var.

Bu kişilere yöneltilecek suçlamaların başında ise 'konsere gidenlerin sağlığını ve güvenliğini hiçe sayacak şekilde kar amacı gütmek ve şiddeti özendirmek' gibi maddelerin yer alması bekleniyor.

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Travis Scott'ın konser alanına hakim bir şekilde sahnede bulunurken yaşananları fark etmemiş olmasının ihtimal dışı olduğunu düşünen çok sayıda kişi ve kurumsa şimdiden şarkıcının, sahnedeki görevlilerin ve güvenlik ekiplerinin neden konseri durdurup facianın önüne geçmek için adım atmadığını soruşturuyor.

Kurbanlarla ilgili duygusal bir açıklama yapan Scott'ın bu konuda yorum yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.