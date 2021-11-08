Konser faciasına tepkiler büyüyor... İnsanlar ölürken şarkı söyledi: Travis Scott hedefte!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Aziz Yıldırımın o sözleri olay oldu 2-2 sonrası Kadıköy karıştı...Aziz Yıldırım'ın o sözleri olay oldu! 2-2 sonrası Kadıköy karıştı...#Fenerbahçe
Bingölde şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusuBingöl'de şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu#Lütfü Türkkan
‘Karanlık olayların gölgesi’ Altaylı’ya verilen ceza belli oldu‘Karanlık olayların gölgesi’ Altaylı’ya verilen ceza belli oldu#Enver Altaylı
Türkkanın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğandan telefonTürkkan'ın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğan'dan telefon#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyanın beklediği tarihler yaklaştı Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkatDünyanın beklediği tarihler yaklaştı! Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkat#Bekarlar Günü
Borsada rekor günü Zirve yükseliyorBorsa'da rekor günü! Zirve yükseliyor#Borsa İstanbul
Apartmanı yakan öfke Yeni deliller çıktı, yeniden gözaltındaApartmanı yakan öfke! Yeni deliller çıktı, yeniden gözaltında#Eskişehir
Pandemi süresince açılmayan tek ülke Bedeli ağır oldu...Pandemi süresince açılmayan tek ülke! Bedeli ağır oldu...#Tayvan
16 yaşındaki genç kız hayatını böyle kurtardı16 yaşındaki genç kız hayatını böyle kurtardı#ABD
Ünlü şarkıcıya öfke büyüyor... İnsanlar ölüyor sahneden inÜnlü şarkıcıya öfke büyüyor... "İnsanlar ölüyor sahneden in!" #Travis Scott
Yargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misinizYargıç Tülin Şahin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?#Tülin Şahin
Berdan Mardini aşkı komşu kızında bulduBerdan Mardini aşkı komşu kızında buldu#Berdan Mardini
Koronavirüsün bu etkisi ilk kez ortaya çıkarıldı Dünyada ses getiren araştırma ödül aldıKoronavirüsün bu etkisi ilk kez ortaya çıkarıldı! Dünyada ses getiren araştırma ödül aldı#Koronavirüs
HABERLERDünya Haberleri

Konser faciasına tepkiler büyüyor... İnsanlar ölürken şarkı söyledi: Travis Scott hedefte!

#Travis Scott#Astroworld Müzik Festivali#İzdiham
Konser faciasına tepkiler büyüyor... İnsanlar ölürken şarkı söyledi: Travis Scott hedefte

ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde Travis Scott konseri sırasında yaşanan izdihamda insanlar ezildi. Olaylar sırasında 300'den fazla kişinin yaralandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan korkunç anların yankısı devam ederken korkunç facianın sorumlusu aranıyor... Ve oklar konsere ara vermeyip şarkı söylemeye devam eden Travis Scott'a çevriliyor.

Haberin Devamı

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı festival alanında büyük bir trajedi yaşandı.

Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivalindeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu. Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken sekizi kurtarılamadı. 50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.

Yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Travis Scott, "Yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım bundan etkilenenlerle ve aileleriyle" dedi ve ekledi: Trajik ölümlerin soruşturulması sürecinde Houston polisine tam desteğimi sunuyorum. Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım.

Ancak Scott'ın bu açıklaması tepkileri dindirmek yerine daha da artırdı zira gerek ABD basını gerekse dünya kamuoyunda tüm manşetler şarkıcının insanların ezilmesine ve seyircilerin canhıraş tepkilerine rağmen konserine devam etmesiyle ilgili. Guardian'da yer alan habere göre yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı konserde yaşananlara rağmen sahneden inmeyen ve konsere devam eden Travis Scott'ı yüklü tazminat davaları bekliyor olabilir...

Haberin Devamı

Konser faciasına tepkiler büyüyor... İnsanlar ölürken şarkı söyledi: Travis Scott hedefte
Kamera platformuna tırmanan kadının çabaları sonuçsuz kaldı...

Konser organizatörleri yaşanan faciayı ABD tarihindeki en büyük konser facialarından biri olarak tanımlarken ilk yardım ekiplerinin konser alanına girmesi ve yere düşerek yaralanan insanlara müdahale etmeye başlamasının bile sahnedeki ünlü rapçiyi durduramamış olması eleştiri oklarını Scott'a yöneltti.

Gözden Kaçmasın

Travis Scott konserinde facia Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı varTravis Scott konserinde facia! Hayranları birbirini ezdi... Çok sayıda ölü ve yaralı varHaberi Görüntüle

Washington Post'ta yer alan analizde konser olayların başlamasından sonra bir saat daha devam etti. sosyal medyada yer alan videolarda insanların kalabalıkta bir anda yere yığılıp bilincini kaybettiği anlar saat 21.39'da başladı. Konserin sona ermesi ve Scott'ın sahneden inmesi ise 22.15'te gerçekleşti.

Konser faciasına tepkiler büyüyor... İnsanlar ölürken şarkı söyledi: Travis Scott hedefte

Haberin Devamı

Arada geçen zamanda ise izleyicilerin sürekli olarak bağırarak "İnsanlar ölüyor konseri bitir" diye bağırdığı, seslerini Travis Scott'a ve konser görevlilerine duyurmaya çalıştığı konser alanından paylaşılan videolarda açıkça görülüyor.

Cep telefonun kamerasıyla çekilmiş ve sosyal medyada 8 milyondan fazla izlenen bir videoda seyircilerin arasındaki bir kadının kamera platformuna tırmanarak "Burada biri ölüyor. Şovu durdurun, konseri durdurun!" dediği duyuluyor. Kameraman ise bu haykırışlara aldırmadan onu platformdan indiriyor. 

Haberin Devamı

Konser faciasına tepkiler büyüyor... İnsanlar ölürken şarkı söyledi: Travis Scott hedefte
Sosyal medya paylaşımları seyircilerin "Konseri durdur" haykırışlarıyla dolu

Yetkililer hayatını kaybedenlerin otopsilerinin kısa sürede tamamlanacağını ve cenazelerin ailelere teslim edileceğini açıkladı. Bu süreç sonunda ise milyon dolarlık tazminat davalarının açılması bekleniyor. Dava açılacak kişilerin arasında festival düzenleyen komite, güvenlik şirketleri ve Travis Scott'ın kendisi var. 

Bu kişilere yöneltilecek suçlamaların başında ise 'konsere gidenlerin sağlığını ve güvenliğini hiçe sayacak şekilde kar amacı gütmek ve şiddeti özendirmek' gibi maddelerin yer alması bekleniyor.

Haberin Devamı

Travis Scott'ın konser alanına hakim bir şekilde sahnede bulunurken yaşananları fark etmemiş olmasının ihtimal dışı olduğunu düşünen çok sayıda kişi ve kurumsa şimdiden şarkıcının, sahnedeki görevlilerin ve güvenlik ekiplerinin neden konseri durdurup facianın önüne geçmek için adım atmadığını soruşturuyor.

Kurbanlarla ilgili duygusal bir açıklama yapan Scott'ın bu konuda yorum yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs aşısında yeni dönem İlk açıklama geldiKoronavirüs aşısında yeni dönem! İlk açıklama geldiHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Travis Scott#Astroworld Müzik Festivali#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini
Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy