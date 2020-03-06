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Haber Giriş: 06.03.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Fransa'da Corona Virüsü nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi

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Fransa'da Corona Virüsü nedeniyle ölü sayısı 7'ye yükseldi
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Fransa'da Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, toplam vaka sayısı 423'e yükselirken Paris Maratonu'nun ertelendiği duyuruldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona Virüsü Avrupa'da da bilançoyu artırıyor. Fransa'da Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Ülke genelinde 138 yeni vaka daha kaydedilirken toplam vaka sayısının 423'e ulaştığı belirtildi. 138 yeni vaka, ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana vaka sayısında bir günde yaşanan en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada, hayatını kaybeden 3 kişiden ikisinin yaşı 64 ve 73 olarak belirtildi.

Sağlık yetkilileri, Fransa'da şu ana kadar virüsten etkilenenlerin çoğunun yaşlı olduğunu ifade ederek birçoğunun virüsün yanı sıra başka sağlık sorunları bulunduğunu aktardı. Enfekte olan 23 kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Paris Maratonu ertelendi

Ülkede ayrıca 5 Nisan'da yapılması planlanan Paris Maratonu'nun ertelendiği duyuruldu. Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, Corona Virüsü salgını nedeniyle ertelenen maratonun 18 Ekim'de yapılmasının planlandığı belirtildi.

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