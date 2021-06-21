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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 08:13 | Son Güncelleme:

Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi

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Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi

Fransa'da yapılan bölgesel seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) başarı sağlayamadı.

Ülkede bölgesel seçimlerin ilk turu oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 66,1 olarak belirlendi. Bu oran 2015'te yüzde 50,09 ve 2010'da 53,67 olmuştu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada bu durumun endişe verici olduğunu kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, seçimde oy kullanmayanların sayısının yüksek olmasının nedeninin kısmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğunu belirtti.

Sandık çıkış anketlerine göre, LREM'in adayları ülkenin hiçbir bölgesinde seçimin ilk turunu önde bitirmedi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ülke genelinde yüzde 28,7 oy alarak seçimin ilk turunu önde tamamlayan parti oldu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 19,4 ile seçim ikinci bitirdi. Merkez sol Sosyalist Parti (PS) yüzde 15,6, Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,9 ve LREM yüzde 10,4 oy aldı.

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Ülkede 15 bakan veya devlet bakanı, seçimlerde LREM için yarıştı ancak hiçbiri ilk turu önde bitirebilecek oy sayısına ulaşamadı.

Bu seçimler gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde düzenlenen en son seçim olarak öne çıkıyor.

MUHALEFETTEN SORUŞTUEMA ÇAĞRISI

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) Lideri Jean Luc Melenchon, yaptığı açıklamada, ilk turda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu seçimin düzenlendiği şartlar hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Fransız basınındaki haberlerde, Marsilya'da bir seçim merkezinin yeteri kadar görevlisi olmadığı gerekçesiyle açılmadığı, nüfusunun yaklaşık 2 binin olduğu Cousolre'daki seçim merkezinde yeterli sayıda oy pusulasının bulunmadığı belirtildi.

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