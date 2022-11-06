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Fransa’da aşırı sağa 27 yaşında lider

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#Fransa#Aşırı Sağ#Jordan Bardella
Fransa’da aşırı sağa 27 yaşında lider
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Fransa’da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Ulusal Birlik Partisi (UBP) liderliğine 27 yaşındaki Jordan Bardella geliyor.

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Avrupa Parlamentosu üyesi Bardella’nın bu göreve seçilmesiyle UBP’de Le Pen başkanlığında sona gelinmiş oluyor.

BÜYÜK DESTEK BULDU

Bardella, seçimde parti delegelerinin oyunun yüzde 85’ini alırken Perpignan şehrinin belediye başkanı olan rakibi Louis Aliot yüzde 15 oranında destek buldu. Marine Le Pen, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez cumhurbaşkanlığı için yarışırken Emmanuel Macron’u koltuğundan edememişti. Ancak partisi parlamento seçimlerinde 89 sandalye kazanarak 50 yılın başarısına imza atmıştı.

YENİDEN ADAY OLABİLİR

54 yaşındaki Marine Le Pen’in 2027 yılında yeniden cumhurbaşkanı olması ve partide gölge liderliğe devam etmesi beklenirken Bardella ile partiyi daha merkeze taşıma hedefinin öne çıkabileceği belirtiliyor. Partiyi babasının aşırı sağ çizgisinden alarak merkeze getirmeye çalışan Le Pen, “En çok gurur duyduğum şeylerden biri, halka benzeyen ve onun isteklerini yansıtan yeni nesil liderlerin ve milletvekillerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmak” diyor.

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#Fransa#Aşırı Sağ#Jordan Bardella

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