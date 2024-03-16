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Fransa lideri Macron: Rusya savaşı kazanmamalı

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#Macron#RUSYA#SAVAŞ
Fransa lideri Macron: Rusya savaşı kazanmamalı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 07:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline yönelik sivri çıkışları devam ediyor. Önceki akşam France 2 ve TF1 televizyonlarının ortak yayınına katılan Macron, Rusya’nın savaşı kazanması halinde Avrupa’nın yeni bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, “Rusya savaşı kazanırsa Avrupa’nın güvenilirliği sıfıra iner. Tek hedefimiz var; Rusya savaşı kazanmamalı” dedi.

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Fransız askerinin Ukrayna’ya gönderilip gönderilmeyeceği konusuna da değinen Macron, “Rusya’ya karşı savaşta değiliz. Ancak savaş tırmanırsa cevap vermeye hazırız” ifadesini kullandı. Fransa’nın nükleer silahının, kendilerine güvence sağladığını söyleyen Macron, Ukrayna’yı desteklemek konusunda hiçbir ihtimali göz ardı edemeyeceklerinin altını çizdi.

MOSKOVA TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya dış istihbarat şefi Sergey Narışkin, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikrinin ‘çılgın ve paranoyakça’ olduğunu belirterek bu önerinin ‘çok sorumsuzca’ olduğunu ifade etti.

SEBEBİ AP SEÇİMLERİ Mİ

Macron, geçen ay, Ukrayna’ya kara birliklerinin konuşlandırılmasını göz ardı edemeyeceğini söylemiş ve tartışmalara neden olmuştu. Macron’un bir süredir Rusya’yı hedef alan sert çıkışlarının arkasında 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerinin olduğu değerlendiriliyor.

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BERLİN’DE WEIMER ZİRVESİ

Fransız liderin ısıttığı Ukrayna konusu gündemdeyken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün Berlin’de Macron’u kabul etti. İkilinin baş başa görüşmesinin ardından toplantıya Polonya Başbakanı Donald Tusk da dahil olarak ve mini bir üçlü zirve gerçekleşti. Weimer Üçlüsü olarak adlandırılan ülkelerin liderlerinin bir araya gelmesi, Ukrayna’ya dair yeni bir planın habercisi olabileceği belirtildi.

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#Macron#RUSYA#SAVAŞ

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