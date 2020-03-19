Fransa İçişleri Bakanı: Karantinayı çiğneyenler kendini kahraman sanıyor ama embesiller

Castaner "Bazıları kuralları çiğneyince kendini modern çağ kahramanı sanıyor - ama onlar birer embesil ve kendilerine de tehdit oluşturuyor" dedi.

İtalya'da ise karantina ihlalleri nedeniyle bir bakanın getirdiği sokağa çıkma yasağı önerisi Başbakan Giuseppe Conte tarafından reddedildi.

İtalya salgın başladığından beri en yüksek günlük ölüm rakamını açıkladı: 475.

Ülkedeki ölü sayısının Perşembe günü Çin'i geçeceği öngörülüyor. Çin'de bugüne kadar 3 bin 245 kişinin ölüm nedeni resmi kayıtlara Corona Virüsü olarak geçti.

Ansa haber ajansı, İtalya'da Çarşamba akşamı Bergamo kentindeki mezarlığın kapasitesini doldurması nedeniyle 30 araçlık bir askeri konvoy kent merkezindeki 70 ölüyü alarak şehir dışında bir krematoryuma götürdüğünü yazdı.

Rusya'da ilk resmi ölüm, Belçika'da yedi yeni ölüm, Danimarka'da ise iki yeni ölüm gerçekleşti.

İspanya Kralı Felipe: Virüs bizi daha güçlü bir toplum yapacak

Öte yandan Avrupa Merkez Baknası'nın 750 milyar euroluk paketinin ekonomiye destek olması bekleniyor.

Perşembe sabahı Milan ve Paris'teki borsalardaki düşüş durdu. AMB Başkanı Christine Lagarde konuyla ilgili "Sıra dışı zamanlar sıra dışı önlemler gerektirir" dedi.

Çarşamba akşamı televizyonlardan ulusa seslenen ve güçlü bir konuşma yapan İspanya Kralı Felipe ise "Virüs bizi yenemeyecek aksine bizi daha güçlü bir toplum haline getirecek" dedi.

İspanya'daki Corona Virüsü vakaları da hızla artıyor. Ülkedeki ölümlerin 79'unun huzurevlerinde yaşandığı belirtiliyor.